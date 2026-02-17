Konuş Burak Hoca konuş!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı. Açıklamaları alışılagelmişin dışındaydı.

Herkes gibi o da TFF’yi ve hakemleri eleştirdi; ancak konuşmasının sonunda öyle bir laf etti ki, deyim yerindeyse bombayı ortaya bıraktı:

“Bana operasyon çekiliyor (TFF tarafından), ben bunun sebebini biliyorum. Aramızda bir olay yaşandı; zamanı ve yeri geldiğinde kamuoyuna açıklayacağım.”

Acaba Burak Yılmaz ile Futbol Federasyonu arasında ne yaşandı? Muhatabı MHK Başkanı mı, yoksa bizzat TFF Başkanı mı? Kiminle ve ne yaşandığını bilmiyoruz. Sadece “Yeri geldiğinde açıklayacağım” diyor.

Bu tavır ne anlama geliyor Burak Hoca? Âdeta şantaj yapar gibi... Tıpkı birilerinin, “Çok şey biliyorum, konuşursam fena olur” demesi gibi. Biz bu cümleleri geçmişte başkalarından da duyuyorduk.

Bildiklerinizi konuşun kardeşim, konuşun! Eğer ortada yanlış bir şey varsa bunu ortaya koymak; başkan, yönetici, teknik adam veya futbolcu fark etmeksizin tüm bireylerin görevidir. Aba altından sopa göstermek çözüm değil.

Federasyonun yerinde olsam, Burak Yılmaz’ı Etik Kurulu’na sevk eder ve “Bildiklerini, yaşadıklarını anlat” derim. Bekliyoruz...

Ya Burak Yılmaz ağzındaki baklayı çıkaracak ya da Futbol Federasyonu konuyu Etik Kurulu’na taşıyıp aydınlığa kavuşturacak.

“TFF’yi sarsar” iddiası

Tabii Burak Hoca bu kadar net konuşunca, hâliyle bizim de “Nedir, ne değildir?” diye bir araştırma yapmamız gerekti. Nitekim yaptık da...

Birkaç görüşme sonrası aldığımız mesafe şu oldu: Burak Yılmaz’a yakın bir ismin bize aktardığına göre durum ciddi. Kaynağım, “Burak Hoca umarım konuşmaz ama anladığım kadarıyla konuşacak. Konuşursa şunu söyleyebilirim: Federasyonu sarsar. Eğer konunun üstünü kapatmak isteseydi bu açıklamayı yapmazdı” ifadelerini kullandı.

Peki, kiminle ne olmuş? Cevap yok. Bunları duyunca merakım daha da arttı. Belli ki ciddi bir durum var. Bildiğimiz tek detay, konunun 1,5-2 ay öncesine dayandığı.

Konu bahis mi?

Mevzu TFF olunca ve birileri de “Burak Hoca konuşursa TFF sarsılır” deyince merakımız katlanıyor.

Gaziantep cephesinden teyit ettirebildiğim tek husus; konunun, Burak Hoca’nın bir süre önce aldığı ceza ile ilgisinin olmadığı. Geriye iki ihtimal kalıyor: Ya hakemlerle ilgili çok özel bir durum ya da “bahis” meselesi.

Bunun bir “balon” mu yoksa “bomba” mı olduğunu er geç öğreneceğiz. Ama lütfen şu “Çok şey biliyorum, konuşursam yer yerinden oynar” modundan bir çıkalım; ne biliyorsak konuşalım.

BAHİS SORUŞTURMASINDA KRİTİK VİRAJ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, ekim ayından bu yana yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında en kritik noktaya geldi.

Soruşturma hakemlerden başladı, beslenme uzmanlarına ve malzemecilere kadar dayandı. Şimdi sıra başkanlar ve yöneticilerde. Top artık TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nda. Öğrendiğim kadarıyla; soruşturma kapsamındaki başkan ve yöneticilerin isim listesi henüz Spor Toto teşkilatına verilmemiş, verilmesi bekleniyor.

Umarım beslenme uzmanlarına gösterilen hassasiyet, başkan ve yöneticilere de gösterilir. Ben, gereğinin yapılacağına inanıyorum.

