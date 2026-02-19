Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarınki hava raporunu yayımladı. Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar kapıda, Doğu Anadolu'da ise çığ tehlikesi kırmızı alarm veriyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye genelinde hava durumu hareketli bir seyir izleyecek.

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bulutluluk oranı artarken; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Marmara'nın batısından Ege kıyılarına kadar uzanan hatta ise yağmurun yanı sıra kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklık çakılacak! Yarın 15, pazar günü 6 derece

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan yarın Marmara'da 15 derece olan sıcaklığın cumartesi 13, pazar günü ise 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

