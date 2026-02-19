Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde şehit aileleriyle iftar programında yaptığı konuşmada, 16 ay önce başlatılan Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe alındığını söyledi. Erdoğan, 86 milyonun emanetini taşıdıklarını vurgulayarak Türkiye’yi terörden tamamen kurtarmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programına katılıdı.

İftar programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ramazan ayının ilk iftarında davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda bizlerle beraber olduğunuz için sizlerle en kalbi duygularla selamlarımı sunuyorum.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sabrı cemil diliyorum. Bizim için en yüce makam şehadettir. Şehitlik mertebesine ulaşmak ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı ve metanetli olması kıymetlidir. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum.

"BİZİ BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATAMADILAR"

Milletçe çok çetin seferlerden geçtik. Haçlı ve Moğol saldırılarına maruz kaldık. Köylerimiz yıkıldı, yakıldı ve harap oldu. Ne olursa olsun bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler. Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal harbinde yedi düvele karşı geldik. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık.

Canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik fakat tarihin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik.

Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran, hak, hukuk, özgürlük kavramlarını sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız

Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.

Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz.

"ÇEVREMİZDE KRİZ VE GERİLİMLER YAŞANIYOR"

Bugün dünya siyaseti baştan şekilleniyor. Çevremizde ciddi kriz ve gerilimler yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları 'hak, hukuk, özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurduğumuz Komisyonumuz, 5 Ağustos’tan beri yürüttüğü çalışmaları dün itibarıyla nihayete erdirdi.

Ülkemizde bunlar yaşanırken, komşumuz Suriye’de de güzel gelişmeler yaşanıyor. Suriye’nin kuzeyindeki sorunun, kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu.

Büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu olarak yürüttüğümüz bu çalışmaları inşallah kazasız belasız menziline ulaştıracağız. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle çok dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten inşallah Türkiye’yi ebediyen kurtarmakta kararlıyız.

