Teknik Direktör Fatih Terim, 85 yaşında hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Sepp Piontek için taziye mesajı yayımladı.

Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Sepp Piontek için duygusal bir paylaşım yaptı.

"HUZUR İÇİNDE UYU, SEVGİLİ SEPP"

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatih Terim, "Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini, ailemden bir parçayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı.

Birlikte yürüdüğümüz yolda inşa ettiğimiz dostluğu, bana öğrettiklerini, sevgili Gitte ve tüm aileyle birlikte biriktirdiğimiz anıları kalbimin en derin yerinde saklayacağım. Huzur içinde uyu, sevgili Sepp." sözleriyle duygularını dile getirdi.

TERİM YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Fatih Terim, 1990-1993 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek'in yardımcılığını yapmıştı.

