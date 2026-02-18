Bursa’da polis ekiplerinin denetiminden kaçan araçtaki 3 kişi, kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücü "Panik yaptım, alkollüydüm" dese de yapılan kontrolde şahsın alkol almadığı ortaya çıktı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iddiaya göre polis uygulama noktasını gören sürücü B.D., hızla gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada aracı polis ekiplerinin üzerine süren sürücü, kısa süreli paniğe neden oldu.

PANİK YAPTIĞI İÇİN KAÇMIŞ!

Ekiplerin peşine düştüğü araç, kovalamaca sonucu Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta bulunan sürücü B.D. ile yanındaki 2 arkadaşı yakalanırken, basın mensuplarının "Neden kaçtın?" sorusuna sürücü, "Panik yaptım, kaçtım" diye cevap verdi.

ALKOL ÇIKMADI

Sürücü, alkol aldığını söyleyerek kendini savunsa da alkolmetreye üflediğinde 0 promil çıktı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten, ‘dur’ ikazına uymamaktan cezai işlem uygulanırken, polis ekiplerince gözaltına alınan B.D. hakkında işlem başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

