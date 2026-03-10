Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool’u ağırlıyor. Cimbom, organizasyonun lig aşamasında İngiliz devini yenerek Şampiyonlar Ligi’nin en çarpıcı sonuçlarından birine imza atmıştı. İki takım şimdi çeyrek final için kozlarını paylaşacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool’u ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 20.45’te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan devi Juventus’u 5-2 ve 2-3’lük skorlar sonrasında elemeyi başaran Cimbom, son 16 turunda karşısında Liverpool’u buldu.

O SAATTEKİ TEK MAÇ

Sarı kırmızılılar, lig aşamasında Liverpool’u İstanbul’da 1-0 devirerek, Şampiyonlar Ligi’nin en çarpıcı sonuçlarından birine imza atmıştı. Sezona fırtına gibi başlayan Liverpool, bütün kulvarlardaki ilk yenilgisini bu maçta tatmıştı. Lig aşamasını 36 takım arasında Arsenal ve Bayern Münih’in ardından 18 puanla üçüncü bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan Liverpool, bu eşleşmeye ‘intikam’ gözüyle bakıyor. Karşılaşma, 20.45’te başlayacak günün tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Sonucu merakla beklenen bu maç, dünya genelinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

İLK DEFA EKSİK YOK

Cimbom, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray’da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda, Nhaga ve Can Güner forma giyemeyecek.

YEDİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray’da yedi futbolcunun yanı sıra teknik direktör Okan Buruk da sarı kart sınırında. Sarı kırmızılılarda Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim ve Sallai, Lang ile Osimhen, kart görmeleri durumunda rövanşta olmayacak. Buruk da kart görürse Anfield’daki maçta saha kenarında olamayacak.

BURAK YILMAZ’I GEÇECEK

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak. Devler Ligi’nde bu sezon yedi golü bulunan yıldız futbolcu 2012-13 sezonunda dokuz maçta sekiz gol atan Burak Yılmaz’ın rekorunu kırmaya çalışacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray

Uğurcan

Boey

Davinson

Abdülkerim

Jakobs

Toreira

Lemina

Sane

Sara

Barış

Osimhen

Liverpool

Mamardashvili

Frimpong

Konate

Van Dijk

Kerkez

Gravenberch

Mc Allister

Salah

Szoboszlai

Gakpo

Ekitike

