MİT, istihbarat uzmanı ilanı açtı! Başvuru şartları belli oldu

MİT, istihbarat uzmanı ilanı açtı! Başvuru şartları belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
MİT, istihbarat uzmanı ilanı açtı! Başvuru şartları belli oldu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat uzmanı istihdam etmek için alım yapacak. MİT, istihbarat uzmanı için başvuru şartlarını açıkladı. Başvuru şartlarına ilişkin video teşkilatın internet sitesinden yayınlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat uzmanı adaylarına rehber olması için bir istihbarat uzmanının dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili video yayımladı.

MİT'in internet sitesinde yayımlanan kariyer videosunda, adaya, hedefini iyi araştırması ve tanıması gerektiği, ayrıntılara dikkat ederek her şeye fazlaca odaklanması tavsiyesinde bulunuluyor.

MİT, istihbarat uzmanı ilanı açtı! Başvuru şartları belli oldu - 1. Resim

Bir istihbarat uzmanının öğrendiği bilgileri daima birden çok kaynağa teyit ettirmesi gerektiğine vurgu yapılan videoda, ön yargılara kapılmadan, her ihtimalin tek tek değerlendirilmesinin önemine dikkati çekiliyor.

İstihbarat uzmanının zamanla yarıştığı ve kontrolü daima elinde tutması gerektiği belirtilen videoda, olaylara karşı alternatif planlarının hazır olması gerektiği vurgulanıyor.

Videoda, sadece bilgiye ulaşmak değil, onun doğru analiz edilmesi ve doğru zamanda kullanılmasının da önemli olduğu ifade ediliyor.

MİT, istihbarat uzmanı ilanı açtı! Başvuru şartları belli oldu - 2. Resim

MİT'TE İSTİHBARAT UZMANI OLABİLMENİN ŞARTLARI

MİT'te istihbarat uzmanı olarak kariyer yapmak isteyenler, "https://mit.gov.tr/istihbarat-uzmani.html" internet sitesinden başvuru yapabiliyor.

Bu sayfada istihbarat uzmanı adaylarında aranan temel şartlar da yer alıyor.

Buna göre, istihbarat uzmanı adaylarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 35 yaşını doldurmamış olması, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olması ve belirtilen yabancı dil sınavı gerekliliklerinden birine sahip olması gerekiyor.

Adaylarda aranan diğer niteliklere de yine bu sayfadan ulaşılabiliyor.

