Galatasaray, İstanbul’da Juventus’u boğan presi derbide de uygulayacak. Avrupa liglerinde ön alan baskısıyla en çok gol atan takımlardan biri olan Cimbom, deplasmanda olmasına rağmen Beşiktaş karşısında ana planını değiştirmeyecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Süper Lig’de en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin iki puan kaybetmesiyle zirvede farkı 4’e çıkaran Galatasaray, derbiyi kazanarak koltukta rahat oturmak istiyor. Sarı kırmızılılar, kritik derbide ezberlediği ve güçlü olduğu sistemden vazgeçmeyecek! Okan Buruk, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen kontrollü futbolu tercih etmeyecek. Sarı kırmızılılar, İstanbul’da Juventus’u 5-2’lik skorla ağır yenilgiye uğratan ön alan baskısıyla rakibini kırmaya odaklanacak. Galatasaray, bu konuda Avrupa’nın en iyi takımlarından birisi olarak öne çıkıyor.

GÜÇLÜ ORTA SAHA

Avrupa’nın 10 büyük liginde ön alanda kazanılan toplarla bu sezon en çok gol atan (13) PSG olurken, Fransız devini Galatasaray (11) takip etti! Sarı kırmızılılar bu alanda Real Madrid ve Barcelona’yı dahi solladı! Okan Buruk, merkez orta sahada Lemina, Torreira ve Sara üçlüsüne, kanatlarda ise Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz’a formayı verecek. İki maçtır dinlendirilen Sallai ile Yunus’ta herhangi bir problem yok. Yunus derbide hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Sallai’nin ise Sacha Boey’den formayı alması bekleniyor.

AVRUPA’DA İKİNCİ

Avrupa’nın 10 büyük liginde ön alanda kazanılan toplarla en çok gol atan takımlar sıralaması şöyle:

PSG: 13 gol

Galatasaray: 11 gol

Real Madrid: 9 gol

Barcelona: 8 gol

PSV: 8 gol

Haberle İlgili Daha Fazlası