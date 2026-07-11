Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Dayı: Bir Adamın Hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve aksiyon-dram türündeki hikayesiyle yeniden gündemde. Filmi ilk kez izleyecek ya da yeniden seyredecek izleyiciler, oyuncuları, konusunu ve çekim yapılan mekanları araştırıyor. Peki, Dayı Bir Adamın Hikayesi oyuncuları kim, nerede çekildi?

2021 yılında vizyona giren Dayı: Bir Adamın Hikayesi, yönetmen koltuğunda filmin başrolü Uğur Bayraktar oturuyor. Kabadayılık kültürünü merkezine alan film, Cevahir'in çocukluk yıllarından başlayarak yeraltı dünyasında adalet anlayışıyla yükselişini konu alırken, oyuncu kadrosu ve çekim mekanlarıyla da dikkat çekiyor.

DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin başrolünde Cevahir karakteriyle Ufuk Bayraktar yer alıyor. Ona Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket, Ümit Çırak, Timur Ölkebaş, Murat Akkoyunlu, Cem Kurtoğlu, Okday Korunan ve Zafer Diper eşlik ediyor.

Filmin oyuncu kadrosu:

Ufuk Bayraktar - Cevahir

Gizem Karaca - Hatice

Ahmet Varlı - Sabahattin

Turgut Tunçalp - Seyfi Alaybey

Beste Bereket - Kevser

Ümit Çırak - Baltalı Ahmet

Timur Ölkebaş - Kara Cemal

Murat Akkoyunlu - Hilmi

Cem Kurtoğlu - Hakim

Okday Korunan - Hapishane Müdürü

Zafer Diper - Gazinocu Arif

Dayı Bir Adamın Hikayesi oyuncuları kim, nerede çekildi? Oyuncu kadrosu ve konusu

DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU NE?

Film, küçük yaşlardan itibaren cesareti, merhameti ve adalet anlayışıyla çevresindekilerin dikkatini çeken Cevahir'in öyküsünü anlatıyor. Hayatındaki önemli kırılma noktalarının ardından suç dünyasına adım atan Cevahir, zamanla kendi kuralları olan, mazlumun yanında duran ve adaleti sağlamaya çalışan bir kabadayıya dönüşüyor.

Dayı Bir Adamın Hikayesi oyuncuları kim, nerede çekildi? Oyuncu kadrosu ve konusu

DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin birçok sahnesinde tarihi semtler, sokaklar, liman bölgeleri ve kentin farklı noktaları kullanıldı.

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