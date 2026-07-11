Rusya devlet destekli hackerlar, NATO ülkelerindeki internete bağlı güvenlik kameralarını hackleyerek casusluk ağı kurdu.

Avrupa genelinde askeri sevkiyatları mercek altına alan Rusya devlet destekli hackerlar, aralarında Hollanda'nın da bulunduğu NATO ülkelerindeki internete bağlı güvenlik kameralarını ele geçirerek yeni bir casusluk ağı kurdu.

ANLIK İZLEDİLER

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) ile Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD) tarafından yürütülen ortak soruşturma, Rusya’nın bu yöntemle Ukrayna’ya gönderilen batı silahlarını anlık olarak izlediğini ortaya çıkardı.

İstihbarat raporlarına göre siber operasyon, özellikle askeri lojistik güzergahlar boyunca konumlandırılmış IP kameraları doğrudan hedef aldı.

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FABRİKA ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEYENLER RUS AĞINA YAKALANDI

Hollanda Savunma Bakanlığı'na yakın kaynaklara göre, hackerlar uzaktan erişilebilen ve temel siber güvenlik önlemlerinden yoksun cihazları tek tek tespit edip ele geçirdi. Ele geçirilen IP kameraların neredeyse tamamında varsayılan fabrika şifrelerinin kullanıldığı, yazılımların güncel olmadığı ve bu durumun Rus aktörlerin sızmasını kolaylaştırdığı tespit edildi.

İSTİHBARAT SERVİSİNDEN KORKUTAN UYARI

Hollanda istihbarat servisleri, askeri sevkiyat rotalarında kamerası bulunan tüm kritik kuruluşları önlem almaları konusunda acilen uyardı.

İNTERNETE BAĞLI HER CİHAZ BİRER AJAN

Hollanda'nın, Ukrayna'ya gönderilen askeri yardımlar için en önemli transit merkezlerinden biri olması nedeniyle Rus istihbaratının radarına girdiği kaydedildi.

AIVD ve MIVD, bulguların ardından küresel bir siber güvenlik uyarısı yayımlayarak internete bağlı kamera kullanan tüm şirket ve şahıslardan; varsayılan şifreleri değiştirmelerini ve yazılımları hızla güncellemelerini talep etti.

Batı ittifakı daha önce de Avrupa genelindeki siber saldırılarda kullanılan ve Rusya yanlısı "NoName057(16)" grubuna ait olduğu belirlenen iki barındırma sağlayıcısındaki 800 sunucuya el koyarak Moskova'nın dijital altyapısına darbe indirmişti.

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