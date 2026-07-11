NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine revolver tabanca hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'a da jette bulundu. Erdoğan, Lübnan liderine Osmanlı'da Beyrut milletvekili olarak görev yapan dedesi Selim Ali Selam'ın hatıratının Türkçe çevirisini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’a dedesi Selim Ali Selam’ın anılarının Türkçe çevirisini hediye etti.

Lübnan Başbakanı Selam, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesi Selim Ali Selam’ın anılarının Türkçe çevirisini kendisine hediye ettiği anın fotoğrafını paylaştı.

Revolverden sonra bir jest daha! Erdoğandan Lübnan liderine anlamlı hediye

"Bu nazik jestten çok etkilendiğini" ifade eden Başbakan Selam, dedesi Selim Ali Selam’ın Beyrut Islahat Hareketi’nin kurucusu olduğunu ve 1908 ile 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını belirtti.

Dedesinin aydınlanma ve reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olduğunu kaydeden Selam, ayrıca 1913’te Paris’te düzenlenen Birinci Arap Kongresi Yürütme Komitesi üyeleri arasında bulunduğunu ve Osmanlı Devleti’nde adem-i merkeziyet ile modernleşmeyi savunan Arap milliyetçi taleplerinin hazırlanmasında rol aldığını ifade etti.

Revolverden sonra bir jest daha! Erdoğandan Lübnan liderine anlamlı hediye

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Selim Ali Selam, II. Meşrutiyet döneminde 1908 ve 1914 yıllarında Beyrut mebusu olarak Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na seçildi. 1918-1919 yıllarında Beyrut Belediye Başkanı (Şehremini) olarak görev yapan Selim Ali Selam’ın, Osmanlı Devleti’nin son dönemine ve Arap siyasi tarihine ışık tutan hatıratı, “Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918)” adıyla Türkçeye çevrilerek yayımlandı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmişti.

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