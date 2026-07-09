Dünya Ankara'dayken CHP’li başkan tatilde miydi? Gürkan Hacır’dan NATO Zirvesi sonrası dikkat çeken iddia
Dünyanın kalbi NATO Zirvesi ile Ankara’da atarken, gazeteci Gürkan Hacır’dan dikkat çeken bir iddia geldi. CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile konuştuğunu söyleyen Hacır “Bana İspanya’da tatilde olduğunu söyledi. Ankara'da kuş uçmuyor. Yerel yönetimin başındaki kişi ‘Ben tatildeyim’ diyor. Akıl alır bir şey değil” diye konuştu.
- NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlendiği belirtildi.
- Gazeteci Gürkan Hacır, TGRT Haber'deki programında, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in İspanya'da tatilde olduğunu söylediğini aktardı.
- Hacır, dünyanın önemli liderlerinin Ankara'da toplandığı bir dönemde belediye başkanının tatilde olmasını eleştirdi.
- Hüseyin Can Güner'in siyasi geçmişine dair bilgiler de metinde yer aldı; Güner'in 1993 Ankara doğumlu olduğu ve çeşitli kademelerde CHP bünyesinde görev yaptığı belirtildi.
7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi’nde dünyanın gözü Ankara’ya çevrildi. Dünya liderlerinin Türkiye’nin ev sahipliğinde bir araya geldiği zirvede çok sayıda önemli karelere tanıklık edilmişken, CHP’li Çankaya'nın Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in İspanya'da tatilde olduğu iddia edildi.
Gazeteci Gürkan Hacır, TGRT Haber ekranlarında dün akşam yayınlanan Taksim Meydanı isimli programda NATO Zirvesi’ne dair önemli detayları yorumladı. Hacır, CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tatilde olduğunu kendisine söylediği iddiasını gündeme taşıdı.
"BEN TATİLDEYİM DİYOR"
Hacır “İspanya’da tatilde olduğunu bana söyledi. Ya bütün dünya kitlenmiş, 45 devlet başkanı orada. Ankara'da kuş uçmuyor. Ankara'yı neredeyse böyle bir yağlı boya tablo gibi boyamışlar. Her taraf hazırlanmış bitmiş. Yerel yönetimin başındaki kişi ‘Ben tatildeyim’ diyor. Akıl alır bir şey değil” diye konuştu.
Hacır “Konulardan bu kadar bağımsız, reel politikten bu kadar uzak nasıl siyaset yapılır? Ben hayretle izliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?
1993 yılında Ankara'da doğan Hüseyin Can Güner 2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu’nda, Çankaya İlçe Gençlik Kolu’nda çalışmalar yürüttü.
2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı. 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.
14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili adayı oldu. 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.