Metin Öztürk'ün elini sıkmadı: Barış Göktürk'ten fikstür ve Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Süper Lig yeni sezon fikstür çekimi sonrası Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.
- Fikstür çekiminde adil, şeffaf ve nezih bir ortam olduğunu belirtti ve TFF'ye, Kulüpler Birliği'ne, kulüplere teşekkür etti.
- Kulüpler Birliği toplantısı sonrası talep edilen zorluk endeksinin denkleştirilmesinin bazı parametrelerle düzenlendiğini ve denk bir top çekildiğini söyledi.
- 44 civarında oyuncuları olduğunu ve 10+4 kuralı ile bazı dezavantajları olduğunu, ancak başkan liderliğinde bu durumu yöneteceklerine inandıklarını belirtti.
- Metin Öztürk'ün sözlerine dair sorulan soruya, rakiplere saygı duyduklarını ve adil rekabet içinde uyumsuzluk yaşamak istemediklerini ifade etti.
- Fikstürün ilk maçının Gençlerbirliği ile Ankara'da olacağını ve yönetimde 8 Ankaralı olduğu için misafir edilmiş olacaklarını belirtti.
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştitilen Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu kura çekiminin ardından konuştu.
"BAŞARILI BİR FİKSTÜR ÇEKİMİYDİ"
"Fikstür çekimindeki adil, şeffaf ve nezih ortamdan dolayı TFF'ye, Kulüpler Birliği'ne, kulüplere teşekkür ediyoruz" diyen Göktürk, "Kulüpler Birliği toplantısından sonra zorluk endeksinin denkleştirilmesini talep etmiştik. 'Her iki topu çekerken de vicdanımız rahat olmalı' demiştik. Federasyon başkanı, başkan vekili ve diğer kulüplerden yöneticileri ile bu tartışıldı ve itirazımızın haklı kısımları kabul edildi. Bazı parametreler düzenlendi ve denk bir top çektik. Başarılı bir fikstür çekimiydi. Fikstürün konuşulmadığı, başarıların konuşulduğu bir yıl olmasını diliyorum. İlk maç Ankara'da Gençlerbirliği ile. Yönetimde 8 tane Ankaralı var. Onlar da bizi misafir etmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.
"44 OYUNCUMUZ VAR"
Kadro planlamasıyla hakkında konuşan Barış Göktürk, "Geçmiş yıllardan gelen bir şişme var. 44 civarında oyuncumuz var. 10+4 kuralı ile birlikte bazı dezavantajlarımız var, bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin aleyhine olmayacak şekilde, sayın başkanımız liderliğinde bunları doğru şekilde yöneteceğimize inanıyoruz" sözlerini sarf etti.
METİN ÖZTÜRK SORUSUNA YANIT
Metin Öztürk'ün kendisiyle ilgili sözleri sorulan Barış Göktürk, "Rakiplerimize saygı duyuyoruz, saygı duymaya da devam edeceğiz. Adil rekabet içinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz" karşılığını verdi.