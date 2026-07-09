Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Süper Lig yeni sezon fikstür çekimi sonrası Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştitilen Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu kura çekiminin ardından konuştu.

"BAŞARILI BİR FİKSTÜR ÇEKİMİYDİ"

"Fikstür çekimindeki adil, şeffaf ve nezih ortamdan dolayı TFF'ye, Kulüpler Birliği'ne, kulüplere teşekkür ediyoruz" diyen Göktürk, "Kulüpler Birliği toplantısından sonra zorluk endeksinin denkleştirilmesini talep etmiştik. 'Her iki topu çekerken de vicdanımız rahat olmalı' demiştik. Federasyon başkanı, başkan vekili ve diğer kulüplerden yöneticileri ile bu tartışıldı ve itirazımızın haklı kısımları kabul edildi. Bazı parametreler düzenlendi ve denk bir top çektik. Başarılı bir fikstür çekimiydi. Fikstürün konuşulmadığı, başarıların konuşulduğu bir yıl olmasını diliyorum. İlk maç Ankara'da Gençlerbirliği ile. Yönetimde 8 tane Ankaralı var. Onlar da bizi misafir etmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Barış Göktürk

"44 OYUNCUMUZ VAR"

Kadro planlamasıyla hakkında konuşan Barış Göktürk, "Geçmiş yıllardan gelen bir şişme var. 44 civarında oyuncumuz var. 10+4 kuralı ile birlikte bazı dezavantajlarımız var, bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin aleyhine olmayacak şekilde, sayın başkanımız liderliğinde bunları doğru şekilde yöneteceğimize inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kura çekimi için kürsüye geldikleri sırada Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'e tokalaşmak için elini uzattı. Göktürk, Öztürk'ün hamlesine karşılık vermedi.

METİN ÖZTÜRK SORUSUNA YANIT

Metin Öztürk'ün kendisiyle ilgili sözleri sorulan Barış Göktürk, "Rakiplerimize saygı duyuyoruz, saygı duymaya da devam edeceğiz. Adil rekabet içinde olduğumuz sürece rakiplerimizle hiçbir şekilde uyumsuzluk yaşamak istemiyoruz" karşılığını verdi.

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