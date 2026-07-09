Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak? TS-GS 2026-2027 Süper Lig fikstürü
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da gerçekleştirdiği fikstür çekiminin ardından takımların sezon boyunca oynayacağı maç programı netleşti. İlk hafta karşılaşmaları ve derbi haftaları da kesinlik kazanırken, futbolseverlerin merak ettiği Trabzonspor-Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta da açıklandı. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi hafta oynanacak? İşte 2026-2027 sezonu fikstürüne ilişkin tüm ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerindeki müsabakaların ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. Sezon, 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Peki, Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak?
TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk yarısındaki önemli mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Galatasaray derbisi, ligin 6. haftasında oynanacak. Fikstüre göre bordo-mavili ekip, sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise ikinci yarının 23. haftasında İstanbul'da oynanacak.
TRABZONSPOR'UN 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ
1. Hafta: Kasımpaşa - Trabzonspor
2. Hafta: Trabzonspor - Başakşehir
3. Hafta: Eyüpspor - Trabzonspor
4. Hafta: Trabzonspor - Gençlerbirliği
5. Hafta: Konyaspor - Trabzonspor
6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
7. Hafta: Çorum FK - Trabzonspor
8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta: Erzurumspor FK - Trabzonspor
10. Hafta: Trabzonspor - Amed Sportif Faaliyetler
11. Hafta: Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
12. Hafta: Trabzonspor - Gaziantep FK
13. Hafta: Kocaelispor - Trabzonspor
14. Hafta: Trabzonspor - Çaykur Rizespor
15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
16. Hafta: Trabzonspor - Samsunspor
17. Hafta: Göztepe - Trabzonspor
GALATASARAY'IN 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ
1. Hafta: Galatasaray - Çorum FK
2. Hafta: Erzurumspor FK - Galatasaray
3. Hafta: Galatasaray - Göztepe
4. Hafta: Başakşehir - Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Kocaelispor
6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
8. Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray
9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
10. Hafta: Konyaspor - Galatasaray
11. Hafta: Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler
12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor
13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
14. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor
15. Hafta: Eyüpspor - Galatasaray
16. Hafta: Galatasaray - Corendon Alanyaspor
17. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray
SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ
4. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor