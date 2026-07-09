Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da gerçekleştirdiği fikstür çekiminin ardından takımların sezon boyunca oynayacağı maç programı netleşti. İlk hafta karşılaşmaları ve derbi haftaları da kesinlik kazanırken, futbolseverlerin merak ettiği Trabzonspor-Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta da açıklandı. Peki Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi hafta oynanacak? İşte 2026-2027 sezonu fikstürüne ilişkin tüm ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerindeki müsabakaların ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. Sezon, 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Peki, Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak?

Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak? TS-GS 2026-2027 Süper Lig fikstürü

TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk yarısındaki önemli mücadelelerden biri olan Trabzonspor-Galatasaray derbisi, ligin 6. haftasında oynanacak. Fikstüre göre bordo-mavili ekip, sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise ikinci yarının 23. haftasında İstanbul'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak? TS-GS 2026-2027 Süper Lig fikstürü

TRABZONSPOR'UN 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ

1.⁠ ⁠Hafta: Kasımpaşa - Trabzonspor

2.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Başakşehir

3.⁠ ⁠Hafta: Eyüpspor - Trabzonspor

4.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Gençlerbirliği

5.⁠ ⁠Hafta: Konyaspor - Trabzonspor

6.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

7.⁠ ⁠Hafta: Çorum FK - Trabzonspor

8.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Trabzonspor

10.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Amed Sportif Faaliyetler

11.⁠ ⁠Hafta: Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

12.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Gaziantep FK

13.⁠ ⁠Hafta: Kocaelispor - Trabzonspor

14.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Çaykur Rizespor

15.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

16.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Samsunspor

17.⁠ ⁠Hafta: Göztepe - Trabzonspor

Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak? TS-GS 2026-2027 Süper Lig fikstürü

GALATASARAY'IN 2026-2027 SEZONU FİKSTÜRÜ

1.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Çorum FK

2.⁠ ⁠Hafta: Erzurumspor FK - Galatasaray

3.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Göztepe

4.⁠ ⁠Hafta: Başakşehir - Galatasaray

5.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Kocaelispor

6.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

7.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

8.⁠ ⁠Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray

9.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

10.⁠ ⁠Hafta: Konyaspor - Galatasaray

11.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

12.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Samsunspor

13.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

14.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor

15.⁠ ⁠Hafta: Eyüpspor - Galatasaray

16.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Corendon Alanyaspor

17.⁠ ⁠Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman yapılacak? TS-GS 2026-2027 Süper Lig fikstürü

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

4.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

6.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8.⁠ ⁠Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9.⁠ ⁠Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

15.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

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