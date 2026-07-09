2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde fikstür çekimine saatler kala gözler derbi takvimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstür algoritmasıyla birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk derbinin planlanan haftası da netleşti. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaçıncı hafta yapılacak?

Yeni sezon fikstürü bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle resmiyet kazanıyor. Kulüpler sezon boyunca oynayacakları maç programını öğrenmeye hazırlanırken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hangi haftada oynanacağı geliyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu fikstür algoritmasına göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun ilk Süper Lig derbisi 9. haftada oynanacak. Böylece iki ezeli rakibin ilk lig randevusunun haftası kura çekiminden önce kesinleşmiş oldu.

Ancak karşılaşmanın kesin tarihi, saati ve hangi takımın ev sahipliğinde oynanacağı henüz belli değil. Ayrıntılar, bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek fikstür çekiminin ardından açıklanacak maç programıyla netleşecek. Fikstür çekiminin ardından haberimiz güncellenecektir.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, kaçıncı hafta yapılacak? GS-FB ilk derbi tarihi

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ KAÇINCI HAFTA YAPILACAK?

Derbi karşılaşmasının 9. hafta oynanacağı kesinleşirken, maçın takvimde hangi güne denk geleceği fikstür çekiminin ardından belli olacak. Süper Lig'de haftalar cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine yayıldığı için derbinin kesin tarihi ancak kura sonrasında açıklanacak resmi fikstürle netlik kazanacak. Öte yandan fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

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