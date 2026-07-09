İngiltere'de beş yaşındayken yanlış teşhis konulan Faye Condon, yedi yıl boyunca gereksiz kemoterapi ve ağır tedavilere maruz kaldı. Gerçek hastalığının ölümcül bir kas erimesi rahatsızlığı olduğu sonradan ortaya çıkarken, annesi hastane hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki Faye Condon'ın hayatı, beş yaşındayken hareketlerindeki yavaşlamanın fark edilmesiyle değişti. Bristol Çocuk Hastanesi'nde nadir görülen otoimmün bir hastalık olan Juvenil Dermatomiyozit (JDM) teşhisi konulan Faye, test sonuçlarının bu teşhisi desteklememesine rağmen yıllarca bu hastalığa yönelik tedavi gördü. Annesi Christina Condon, başından beri teşhisten şüphe duyduğunu ancak gerekli incelemelerin yapılmadığını öne sürdü.

YANLIŞ TEŞHİS YÜZÜNDEN GEREKSİZ KEMOTERAPİ ALDI

Yanlış teşhis nedeniyle yedi yaşından itibaren altı seans kemoterapi gören ve uzun süre evde enjeksiyon tedavisi uygulanan Faye, bu süreçte viral menenjit gibi ciddi sağlık sorunları da yaşadı.

GERÇEK HASTALIĞI BAMBAŞKA ÇIKTI

Durumu giderek ağırlaşınca anne Christina ikinci bir görüş almak için başka bir hastaneye başvurdu. Derriford Hastanesi'ndeki doktorların yönlendirmesiyle Londra’daki başka bir hastaneye sevk edilen Faye'e burada yapılan genetik kan testi sonucunda, aslında tedavisi bulunmayan ve ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan Emery-Dreifuss kas distrofisi (EDMD) teşhisi konuldu.

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“KIZIMIN ÇOCUKLUĞUNU ELİNDEN ALDILAR”

Gerçek teşhisin yedi yıl gecikmesi nedeniyle Faye'in gereksiz tedavilere maruz kaldığı ve hastalığın ilerlediği belirtildi. Bacaklarını kullanamayan, tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren ve kalp ile solunum fonksiyonlarını destekleyen cihazlara ihtiyaç duyan Faye'in annesi, kızının çocukluğunun yanlış teşhis nedeniyle elinden alındığını söyledi.

Christina Condon, Bristol Çocuk Hastanesi hakkında resmi şikâyet sürecini başlattığını ve dava açmaya hazırlandığını açıkladı. Öte yandan araştırmalar, İngiltere sağlık sisteminde her 18 hastadan birinin yanlış teşhis nedeniyle benzer mağduriyetler yaşayabildiğine işaret ediyor.

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