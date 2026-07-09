Arjantin’de bir uçuş eğitmeni, eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki küçük uçağın kapısını açarak kendini boşluğa bıraktı. Olayın ardından büyük bir şok yaşayan öğrenci pilot, uçağı tek başına güvenli şekilde indirmeyi başardı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Arjantin’in Córdoba bölgesinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki pilot ve uçuş eğitmeni Leandro Andrés Bertazzo hayatını kaybetti. Yetkililer, Bertazzo’nun Cumartesi günü Toledo kentinde gerçekleşen uçuş sırasında uçaktan atladığını ve daha sonra cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

“NE YAPACAĞINI BİLİYORSUN, DEVAM ET”

Yerel basında yer alan bilgilere göre Bertazzo, 22 yaşındaki öğrencisi Rosario ile birlikte Cessna 150 tipi eğitim uçağında bulunuyordu. Öğrencinin ifadesine göre eğitmeni, kendisine “Ne yapacağını biliyorsun, devam et” dedikten sonra kulaklığını ve emniyet kemerini çıkardı, uçağın kapısını açtı ve atladı.

Eğitim kabusla bitti: Uçuş eğitmeni, öğrencisini bırakıp uçaktan atladı

ATLAMA KARARINI UÇAKTA VERMİŞ

Bertazzo’nun görev yaptığı Flying Parrot Córdoba uçuş okulunun yöneticisi Eduardo Álvarez, olay öncesinde böyle bir duruma ilişkin herhangi bir işaret olmadığını belirtti. Álvarez, deneyimli pilotun bu kararı uçakta aldığını söyleyerek yaşananları anlamanın çok zor olduğunu ifade etti.

GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİRDİ

Yaşadığı büyük şaşkınlığa rağmen öğrenci Rosario’nun uçağın kontrolünü sağlamayı başardığı ve uçağı hasarsız şekilde yere indirdiği bildirildi. Bertazzo’nun daha önce Şili’de de uçuş eğitmeni olarak görev yaptığı ve oldukça deneyimli bir pilot olduğu aktarıldı.

Savcılık, Leandro Andrés Bertazzo’nun ölümüne neden olan olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı. Yetkililer, trajik olayın nasıl gerçekleştiğini kesin olarak belirlemeye çalışıyor.

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