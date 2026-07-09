ABD Başkanı Donald Trump’ın “CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz” açıklamasını değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı, “Beklentimiz, CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır” ifadesini kullandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in F-35 açıklaması hakkında ise TSK’nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün katıldığı NATO Zirvesi’nde gazetecileri sorularını cevaplandırmış, CAATSA yaptırımları konusunda somut bir netice alınabilir mi? sorusuna da cevap vermişti.

Trump “Evet, yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim. Çok yakından çalışıyoruz. Artık vaktidir. Bunu yapmanın, yaptırımları kaldırmanın vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Yaptırım uygulayabileceğimiz birçok kişi var ve uyguluyoruz ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz” demişti.

MSB’den CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklama: Beklentimiz tüm kısıtlamaların kaldırılması

Haftalık bilgilendirme toplantısını yapan Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarında Trump’ın CAATSA yaptırımlarına ilişkin bu sözleri de değerlendirildi.

"BEKLENTİMİZ KALDIRILMASI"

MSB açıklamasında “Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz” denildi.

MSB’den CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklama: Beklentimiz tüm kısıtlamaların kaldırılması

“TARİHİ BİR BULUŞMA”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur” dedi.

Aktürk’ün açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

Müttefikler arasında savunma sanayinde ortak üretim ve teknoloji iş birliğinin geliştirilmesine, ortak güvenlik anlayışının pekiştirilmesine ve Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur. Türkiye güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla, krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu anlayış doğrultusunda ülkemiz, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna katkı sağlayan güvenilir ve sorumluluk sahibi bir müttefik olarak uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam edecektir.

MSB’den CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklama: Beklentimiz tüm kısıtlamaların kaldırılması

İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA

Japonya, Letonya, Yeni Zelanda, Macaristan ve Kanada Savunma Bakanları ile görüşen Sayın Bakanımız, Kanadalı mevkidaşı ile Savunma İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı'nı imzalamış, ayrıca BAE Systems’in CEO'sunu kabul etmiştir. Ayrıca Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmede, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun (MCM Black Sea) görev kapsamını Karadeniz'de üç ülkenin kritik deniz altı altyapılarının korunmasını da içerecek şekilde genişleten Mutabakat Muhtırası Değişikliği’ni imzalamıştır. 8 Temmuz’da, Sayın Cumhurbaşkanımız ile zirve oturumlarına katılan Sayın Bakanımız ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa ve Suriye Cumhurbaşkanları, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık Başbakanları ile yaptığı görüşmelere iştirak etmiştir.

MSB’den CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklama: Beklentimiz tüm kısıtlamaların kaldırılması

"TEHDİT OLUŞTURMAYAN KİMSE İÇİN TEHDİT DEĞİL"

MSB açıklamasında Yunanistan Başbakanı’nın açıklamalarına ilişkin ise şu değerlendirme yapıldı:

Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.

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