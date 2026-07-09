Vedat Muriqi'nin ardından bir golcü takviyesi daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Serhou Guirassy konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Alman basını, Borussia Dortmund forması giyen Gineli yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verdiğini yazdı.

Fenerbahçe, Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor takviyesi daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy için temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

"BORUSSIA DORTMUND'DA KALACAK"

Alman basınından Bild'in haberine göre; 30 yaşındaki Gineli golcü, Bundesliga temsilcisinden ayrılmaya sıcak bakmıyor. Yıldız oyuncunun, bu yaz takımında kalmayı veya Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymeye devam etmeyi düşündüğü aktarıldı.

Serhou Guirassy'nin güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO

Guirassy'nin sözleşmesinde 50 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu ve bu bedelin 15 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Dortmund'da geçtiğimiz sezon 46 maça çıkan Gineli santrfor, 3218 dakika 22 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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