Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye veda eden Edson Alvarez, bonservisini elinde bulunduran West Ham United'ın yeni sezon plamasnda yer almıyor. Meksikalı futbolcu, kariyerini Bundesliga'da sürdürmeye hazırlanıyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun 32'nci haftasında Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de şubat ayından sonra ilk defa süre bulan Alvarez, taraftar protestosuyla karşılaşmıştı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ettikten sonra futbol kariyerini Avrupa'da devam ettirmeyi planlıyor.

KÖLN'ÜN EDSON ISRARI

Sky'da yer alan habere göre; Köln, 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor. 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşmelerini sürdüren Alman kulübünün, transferde ısrarcı olduğu aktarıldı.

Edson Alvarez, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı ve son maçında taraftarların tepkisini çekti.

WEST HAM UNITED GÖNDERMEK İSTİYOR

Bundesliga'da oynamaya sıcak bakan Alvarez'in, Köln'ün sunduğu projeyi değerlendirmeye aldığı; transfer sürecine olumlu yaklaşan West Ham United'ın, tecrübeli oyuncu için bonservisiyle satış veya kiralama seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada 1126 dakika sahada kalan ve 1 asistlik skor katkısı veren Meksikalı orta saha oyuncusunun, güncel piyasa değeri milyon 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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