Oyuncu Deniz Baysal, 7 yıllık eşi Barış Yurtçu'ya fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Anlaşmalı olarak başlaması planlanan süreç uzlaşma sağlanamayınca çekişmeli davaya dönüşürken, Baysal'ın evini ayırdığı ve dosya için gizlilik kararı aldırdığı öne sürüldü.

Oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu'nun 7 yıllık evliliğinde sona gelindi. "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Esme karakterini oynayan Deniz Baysal'ın, 6 Eylül 2019 tarihinde Çeşme'de gerçekleştirilen görkemli bir düğünle dünyaevine girdiği eşi Barış Yurtçu'ya boşanma davası açtığı öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal boşanıyor! Dava çekişmeliye döndü

GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre hafta başında İstanbul Adliyesi'ne başvuran Baysal, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle, fikir ayrılıkları ve uzun süredir yaşandığı öne sürülen ilgisizliği dava dilekçesinde boşanma gerekçeleri arasında gösterdi. Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı, Baysal'ın da ortak yaşadıkları evden ayrıldığı öne sürüldü.

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal boşanıyor! Dava çekişmeliye döndü

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Edinilen bilgilere göre Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun ilk etapta evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmayı planladığı ancak taraflar arasında ortak bir uzlaşma sağlanamadığı iddia edildi.

DAVA DOSYASI İÇİN GİZLİLİK TALEP EDİLDİ

Barış Yurtçu'nun boşanmaya sıcak bakmaması nedeniyle sürecin çekişmeli boşanma davasına dönüştüğü öne sürülürken, şu sıralar ailesinin yanında İzmir'de bulunan Baysal'ın, dava sürecinde ortaya çıkabilecek iddiaların ve kamuoyundaki spekülasyonların önüne geçebilmek amacıyla mahkemeden gizlilik kararı talep ettiği öğrenildi.

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