Avrupa sıcaklarının dalga dalga görüldüğü Türkiye yeniden Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji İstanbul dahil bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirterek uyardı. Yağışların öğleden sonra kuvvetlenmesi, İstanbul’da saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Avrupa’dan gelen sıcak hava dalgasının birkaç haftalık etkisinin ardından Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava Trakya'dan giriş yaptı.

MARMARA’DA 6 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son rapora göre, hava sıcaklığı bugün Marmara'da 4 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul dahil bazı illerde bugün sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul dahil 20 il listede! Serin ve yağışlı hava geri döndü, sağanak saat kaça kadar sürecek?

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul dahil 20 il listede! Serin ve yağışlı hava geri döndü, sağanak saat kaça kadar sürecek?

SAAT 18:00’A KADAR SÜRECEK

Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün yaptığı uyarıda Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağını, saat 08.00 itibarıyla başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde devam edeceğini bildirmişti.

Hava sıcaklığının kentte 32 dereceden 27 dereceye düşmesi bekleniyor.

İstanbul dahil 20 il listede! Serin ve yağışlı hava geri döndü, sağanak saat kaça kadar sürecek?

20 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji bugün için 20 ili sağanak yağış için uyardı:

Bursa

Çanakkale

İstanbul

Kırklareli

Kütahya

Adana

Antalya (iç kesimleri)

Burdur

Hatay (kıyıları)

Konya

Karaman

Düzce

Zonguldak

Rize (iç kesimleri)

Trabzon (iç kesimleri)

Artvin

Iğdır

Kars

Ardahan

Van (doğu ilçeleri)

BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor) 27

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

İstanbul dahil 20 il listede! Serin ve yağışlı hava geri döndü, sağanak saat kaça kadar sürecek?

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