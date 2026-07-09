İstanbul dahil 20 il listede! Serin ve yağışlı hava geri döndü, sağanak saat kaça kadar sürecek?
Avrupa sıcaklarının dalga dalga görüldüğü Türkiye yeniden Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji İstanbul dahil bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirterek uyardı. Yağışların öğleden sonra kuvvetlenmesi, İstanbul’da saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.
Avrupa’dan gelen sıcak hava dalgasının birkaç haftalık etkisinin ardından Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava Trakya'dan giriş yaptı.
MARMARA’DA 6 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son rapora göre, hava sıcaklığı bugün Marmara'da 4 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul dahil bazı illerde bugün sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışların öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin ediliyor.
SAAT 18:00’A KADAR SÜRECEK
Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün yaptığı uyarıda Marmara Bölgesi'nin genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağını, saat 08.00 itibarıyla başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde devam edeceğini bildirmişti.
Hava sıcaklığının kentte 32 dereceden 27 dereceye düşmesi bekleniyor.
20 İLDE SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji bugün için 20 ili sağanak yağış için uyardı:
Bursa
Çanakkale
İstanbul
Kırklareli
Kütahya
Adana
Antalya (iç kesimleri)
Burdur
Hatay (kıyıları)
Konya
Karaman
Düzce
Zonguldak
Rize (iç kesimleri)
Trabzon (iç kesimleri)
Artvin
Iğdır
Kars
Ardahan
Van (doğu ilçeleri)
BEKLENEN SICAKLIKLAR
Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor) 27
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38