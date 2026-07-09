Hatay’da kendisinden boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde, bıçakla darp eden saldırgan eş H.Y. tutuklandı. Korkunç saldırı anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yer alan bir konteyner kentte korku dolu anlar yaşandı. 24 yaşındaki S.Y. çocuklarının gözü önünde, 34 yaşındaki eşi H.Y’nin saldırısına uğradı.

Elinde bıçakla dakikalarca darp etti! Boşanmak isteyen eşe dehşet kamerada

KORKUNÇ SALDIRI KAMERADA

H.Y. elinde bıçakla eşini yere yatırıp, dakikalarca darp etti. Saldırıyı fark eden çevredeki vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti. Kendisinden ayrılmak istediği için eşine saldırdığı öğrenilen saldırgan eş H.Y. gözaltına alındı.

Elinde bıçakla dakikalarca darp etti! Boşanmak isteyen eşe dehşet kamerada

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Saldırıya uğrayan S.Y., ifadesinde eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darp ederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.

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