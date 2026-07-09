İzmir'in Karabağlar ilçesinde 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş’in eşinin yaptığı hata hayrete düşürdü. Arkadaşının emanet ettiği altınları eşinin çöpe atması sonucu paniğe kapılan Güneş, yaklaşık 15 ton atıkta para aradı. Saatlerce süren arama sonunda 400 bin lira mahalledeki konteynerden çıktı.

Arkadaşı kuyumcu Mehmet Güneş’e 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' diyerek bir poşet içinde 400 bin lira emanet etti. Güneş, eşine haber vermeden 400 bin lirayı eve gidince mutfağa koydu.

400 bin liralık hata! 15 ton çöpü aradı, aradığı yanı başından çıktı

Eşi ise paraların bulunduğu poşeti çöp sanarak mahalledeki konteynerin yanına bıraktı. Güneş, ertesi gün eşinden paraları istediğinde durumdan haberdar oldu. Yaşadığı şok karşısında ne yapacağını bilemeyen Güneş, ailesiyle ilçedeki çöplerin toplandığı atık toplama merkezine gitti, yaklaşık 15 ton atıkta detaylı arama yaptı.

400 bin liralık hata! 15 ton çöpü aradı, aradığı yanı başından çıktı

7 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Güneş, temizlik ekiplerinin dolu konteyneri kamyona boşalttığını, konteyner kenarındaki poşeti ise boşaltılan konteynerin içine attığını gördü. Güneş, uzun süren aramaların ardından para dolu poşet, çöplerin içinde bulundu.

400 bin liralık hata! 15 ton çöpü aradı, aradığı yanı başından çıktı

“HANIM BUNU ÇÖP ZANNEDİYOR”

Paranın emanet olduğunu belirten Güneş, başına gelenleri şöyle anlattı:

Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor.

400 bin liralık hata! 15 ton çöpü aradı, aradığı yanı başından çıktı

“BAŞIMIZDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ”

Güneş, evdeki parayı unutup ertesi gün işe gittiğini, arkadaşı altın almak için geldiğinde eşini aradığını anlattı. Güneş “Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü” dedi.

400 bin liralık hata! 15 ton çöpü aradı, aradığı yanı başından çıktı

KAMERADAN BULDU

“Yaklaşık 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş parayı aramaya koyulduk. Kamera kayıtlarına baktık. Kayda bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Çöp konteynerini karıştırdık, paraları orada bulduk” diye belirten Güneş, paranın helal olduğunu ifade etti.

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