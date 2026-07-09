LGS tercih döneminde öğrenciler ve veliler için en önemli kriterlerin başında yüzdelik dilim geliyor. Tercihlerin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için öğrencilerin kendi yüzdelik dilimlerini önceki yılların yerleştirme verileriyle karşılaştırarak değerlendirmesi büyük önem taşıyor. Peki, yüzdelik dilim nedir ve lise tercihlerinde nasıl kullanılır?

Yüzdelik dilim, öğrencinin LGS'ye katılan tüm adaylar arasındaki başarı sıralamasını yüzdelik olarak ifade eden bir ölçüttür. Örneğin, yüzdelik dilimi %5 olan bir öğrenci, sınava giren adayların %95'inden daha başarılı olmuş kabul edilir. LGS tercih sürecinde en önemli değerlendirme kriterlerinden biri olan yüzdelik dilim, öğrencilerin kendilerine uygun liseleri belirlemesinde yol gösterici rol oynar. Her yıl taban puanlar değişiklik gösterebilse de yüzdelik dilimler daha istikrarlı bir gösterge sunduğu için tercih döneminde daha fazla önem taşır.

YÜZDELİK DİLİM HESABI NASIL YAPILIR?

Öğrencinin sıralamasının toplam aday sayısına bölünmesi ve 100 ile çarpılmasıyla bulunur. Milli Eğitim Bakanlığı yüzdelik dilimleri merkezi olarak hesaplar. Öğrencilerin ayrıca hesaplama yapmasına gerek yoktur.

Yüzdelik dilim nedir? LGS tercihlerinde yüzdelik dilimin etkisi

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN YÜZDELİK DİLİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?

"Rota Maarif", LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hale gelecek.

Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek.

Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

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