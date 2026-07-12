ABD Senatosu'nun en kıdemli üyeleri arasında gösterilen Lindsey Graham'ın 11 Temmuz Cumartesi akşamı geçirdiği ani sağlık sorununun ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Senatörün ofisinden yapılan resmi duyuruda, Graham'ın kısa süren rahatsızlığın ardından hayatını kaybettiği belirtilirken, ailesinin zor günlerinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesi istendi. Kamuoyunca Lindsey Graham kimdir, neden öldü, hastalığı neydi soruları ise gündeme getirildi.

Lindsey Graham, ölümünden kısa süre önce Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunmuştu. Burada yaptığı değerlendirmelerde Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik dikkat çeken mesajlar veren Graham F-35 programına ilişkin önceki yıllara göre daha olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Lindsey Graham kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Lindsey Graham kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? ABD Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

LINDSEY GRAHAM KİMDİR?

Lindsey Graham, uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde görev yapan Cumhuriyetçi bir senatördü. Güney Carolina eyaletini 2003 yılından itibaren ABD Senatosu'nda temsil eden Graham, dış politika, ulusal güvenlik ve savunma konularındaki çalışmalarıyla tanındı. Senato kariyeri boyunca Bütçe Komitesi başkanlığı başta olmak üzere çeşitli komitelerde görev aldı.

Lindsey Graham kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? ABD Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

Siyasete Senato'dan önce Temsilciler Meclisi'nde başlayan Graham, 1994 yılında Güney Carolina'nın Üçüncü Kongre Bölgesi'nden Kongre'ye seçildi. Kamu görevine başlamadan önce ise ABD Hava Kuvvetleri'nde askeri hukuk alanında görev yaptı. Aktif görev, Ulusal Muhafız ve Hava Kuvvetleri Yedek Kuvvetleri bünyesinde toplam 33 yıl hizmet veren Graham, 2015 yılında albay rütbesiyle emekli oldu.

Lindsey Graham kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? ABD Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

Güney Carolina'nın Central kasabasında dünyaya gelen Lindsey Graham, üniversite eğitimini Güney Carolina Üniversitesi'nde tamamladı. Hukuk eğitiminin ardından hem askeri hem de siyasi kariyerinde önemli görevler üstlenen Graham, Cumhuriyetçi Parti'nin en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Lindsey Graham kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? ABD Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

LINDSEY GRAHAM NEDEN ÖLDÜ?

ABD Senatörü Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı geçirdiği ani rahatsızlığın ardından 71 yaşında hayatını kaybetti. Senatörün ofisinden yapılan resmi açıklamada, Graham'ın kısa süren ve beklenmedik bir rahatsızlık sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Ailesi ise yayımladığı mesajda kendilerine destek verenlere teşekkür ederek özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi.

Vefat haberinin ardından ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi taziye mesajı yayımladı.

Lindsey Graham kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? ABD Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

LINDSEY GRAHAM HASTALIĞI NEYDİ?

Resmi açıklamalarda Lindsey Graham'ın ölümüne neden olan hastalıkla ilgili ayrıntılı bir teşhis paylaşılmadı. Senatörün ofisi, yalnızca "kısa süren ani bir rahatsızlık" nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölümüne yol açan rahatsızlığın türü veya daha önce bilinen kronik bir hastalığı olduğuna ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış herhangi bir bilgi verilmedi.

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