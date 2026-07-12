Rusya’da TikTok’ta yayılan sıra dışı bir akım gündem oldu. Daha “erkeksi” görünmek isteyen bazı erkek kullanıcıların iPhone marka telefonlarını bilerek çizip kırması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı cihazlar gördüğü hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, videolar binlerce yorum aldı.

Rusya’da özellikle TikTok’ta hızla yayılan sıra dışı bir trend, kullanıcıların dikkatini çekti. Bazı erkekler, daha sert ve erkeksi görünüme sahip olduğu düşüncesiyle yeni iPhone markalı telefonları bilinçli şekilde kullanılamaz hale getirmeye başladı.

Pes dedirten akım! Erkeksi görünmek için eline matkabı alan telefonunu parçalıyor

Rus haber sitesi Mash’in haberine göre akım, eski ve yıpranmış telefonların bazı çevrelerde daha ‘havalı ve maskülen’ görülmesiyle ortaya çıktı. Bu görüntüyü elde etmek isteyen bazı kullanıcılar, pahalı telefonların arka kapaklarını çizip kırarak bilinçli şekilde zarar vermeye başladı.

Pes dedirten akım! Erkeksi görünmek için eline matkabı alan telefonunu parçalıyor

TELEFONLARI KULLANILAMAZ HALE GETİREN BİLE VAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, beğeni ve izlenme almak isteyen kişilerin telefonlarını bilerek yıprattığı görüldü. Ancak bazı kullanıcıların cihazları bu işlemler sonucunda arızalandı, hatta tamamen kullanılamaz hale geldi.

Pes dedirten akım! Erkeksi görünmek için eline matkabı alan telefonunu parçalıyor

Uzmanlar, telefonların fiziksel olarak zarar görmesinin cihazların dayanıklılık özelliklerini azaltabileceğini ve özellikle pil bölümüne müdahale edilmesinin güvenlik riski taşıdığını belirtiyor. Sosyal medyada başlayan bu akım, pahalı teknolojik ürünlerin dikkat çekmek uğruna bilinçli şekilde zarar görmesi konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

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