Pes dedirten akım! 'Erkeksi' görünmek için eline matkabı alan telefonunu parçalıyor
Rusya’da TikTok’ta yayılan sıra dışı bir akım gündem oldu. Daha “erkeksi” görünmek isteyen bazı erkek kullanıcıların iPhone marka telefonlarını bilerek çizip kırması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı cihazlar gördüğü hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, videolar binlerce yorum aldı.
- Bu akım, eski ve yıpranmış telefonların bazı çevrelerde daha 'havalı ve maskülen' görülmesiyle ortaya çıktı.
- Kullanıcılar, pahalı telefonların arka kapaklarını çizip kırarak bilinçli şekilde zarar veriyor.
- Bazı cihazlar bu işlemler sonucunda arızalanıp tamamen kullanılamaz hale geldi.
- Uzmanlar, fiziksel hasarın cihazların dayanıklılık özelliklerini azaltabileceğini ve pil bölümüne müdahalenin güvenlik riski taşıdığını belirtiyor.
- Bu durum, pahalı teknolojik ürünlerin dikkat çekmek uğruna zarar görmesi konusunda tartışmalara neden oldu.
Rusya’da özellikle TikTok’ta hızla yayılan sıra dışı bir trend, kullanıcıların dikkatini çekti. Bazı erkekler, daha sert ve erkeksi görünüme sahip olduğu düşüncesiyle yeni iPhone markalı telefonları bilinçli şekilde kullanılamaz hale getirmeye başladı.
Rus haber sitesi Mash’in haberine göre akım, eski ve yıpranmış telefonların bazı çevrelerde daha ‘havalı ve maskülen’ görülmesiyle ortaya çıktı. Bu görüntüyü elde etmek isteyen bazı kullanıcılar, pahalı telefonların arka kapaklarını çizip kırarak bilinçli şekilde zarar vermeye başladı.
TELEFONLARI KULLANILAMAZ HALE GETİREN BİLE VAR
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, beğeni ve izlenme almak isteyen kişilerin telefonlarını bilerek yıprattığı görüldü. Ancak bazı kullanıcıların cihazları bu işlemler sonucunda arızalandı, hatta tamamen kullanılamaz hale geldi.
Uzmanlar, telefonların fiziksel olarak zarar görmesinin cihazların dayanıklılık özelliklerini azaltabileceğini ve özellikle pil bölümüne müdahale edilmesinin güvenlik riski taşıdığını belirtiyor. Sosyal medyada başlayan bu akım, pahalı teknolojik ürünlerin dikkat çekmek uğruna bilinçli şekilde zarar görmesi konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.