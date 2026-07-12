İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran ve Irak sınırının sıfır noktasındaki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi için uygulanan "3 katmanlı" güvenlik stratejisine dikkat çeken Çiftçi, sınır hattındaki kahramanca nöbet sayesinde zirvenin kazasız tamamlandığını belirtti. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı liderliğindeki "Terörsüz Türkiye" projesinin başarıyla sürdüğünü ve bölgede artık sadece asayiş olaylarının izlendiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile Hakkari'ye geldi ve Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Üs bölgesini gezerek burada görevli personelle sohbet eden Çiftçi, komutanlardan hem bölge hem de yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

İran ve Irak sınırında kritik ziyaret! İçişleri Bakanı Çiftçiden dikkat çeken 3 katman açıklaması

Ziyaret sonrası konuşan Bakan Çiftçi, üs bölgesinin stratejik konumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"İran’a 7,5, Irak sınırına 28 kilometre uzaktayız. Burada kahraman Mehmetçik’imizin, jandarmamızın ve korucularımızın nöbet tutması sayesinde şehirlerimizde rahatça yaşayabiliyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum."

İran ve Irak sınırında kritik ziyaret! İçişleri Bakanı Çiftçiden dikkat çeken 3 katman açıklaması

"(NATO ZİRVESİ) 3 KATMANLI BİR GÜVENLİK TEDBİRİ ALMIŞTIK"

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne ve alınan güvenlik önlemlerine değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"3 katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller birinci katmanı oluşturuyordu. Onun civarındaki iller ikinci güvenlik bölgesini oluşturuyordu, liman illerimizle beraber. Sınır bölgelerimiz, sınır illerimiz de üçüncü katmanı oluşturuyordu. Şu anda bulunduğumuz mevki de üçüncü katmanda sınır illerimizden birisini oluşturuyor. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde Ankara'daki NATO Zirvesi de kazasız, belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu. Bundan dolayı görev yapan bütün jandarma personelimize, askerlerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Bölgenin "Terörsüz Türkiye" uygulamasının temelini oluşturduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Burada artık terörist kovalanmıyor, daha çok asayiş olayları gözetleniyor. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu proje başarıya ulaşacak, zerre şüphem yok. Görev yapan tüm personelimize başarılar diliyorum."

İran ve Irak sınırında kritik ziyaret! İçişleri Bakanı Çiftçiden dikkat çeken 3 katman açıklaması

Ziyarette Çiftçi’ye Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya eşlik etti.

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