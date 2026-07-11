İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi için Ankara'da alınan tedbirlerin abartılı olduğuna dair iddialara cevap verdi. Çiftçi, "Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk'te NATO Zirvesine ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"NATO TEDBİRLERİ GEREKLİYDİ"

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da ve ülke genelinde alınan tedbirleri anlatan Çiftçi, "Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO zirvesi. 2004 yılında bir önceki İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı. Ankara'nın civarındaki iller, illerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz. Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık" dedi.

Bakan Çiftçi'den, 'NATO Zirvesi tedbirleri abartılıydı' yorumlarına cevap

"GÜVENLİK AÇISINDAN DA BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şöyle devam etti: Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi. Hapis cezası almış 4 bin 412 kişiyi yakaladık. Bu tedbirler kapsamında. Güvenlik açısından başarıyla zirveyi tamamladık. Türkiye'nin bir küresel güç olduğu büyük bir ülke olduğu tescillenmiş oldu. Türkiye çıtayı yükseltti.

Bakan Çiftçi'den, 'NATO Zirvesi tedbirleri abartılıydı' yorumlarına cevap

"307 KİŞİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARACAĞIZ"

İçişleri Bakanlığı olarak tehdit değerlendirmesi olarak birinci sıraya koyacağımız organize suç çeteleri, yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evlerini kurşunluyorlar... Biz mücadelemizin başına bunları koyduk. İkinci sırada uyuşturucu ile mücadele var. Siber suçlarla mücadele var. Siber dolandırıcılığa yönelindi şu anda. Mücadelemizi yürütüyoruz. Bu işi geçim kaynağı haline getirmiş kişilere fırsat vermeyeceğiz.

478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yaptık bu suç örgütlerine. Eylem yapamaz hale getireceğiz. Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Adalet Bakanlığı ile beraber çalışıp bunlarında iadesini sağlamak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapacağız. Bu örgütlere yönelik 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız.

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