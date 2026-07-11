90'lı yılların unutulmaz pop yıldızlarından Emel Müftüoğlu, bu kez şarkılarıyla değil geçirdiği fiziksel değişimle gündeme geldi. "Faka Bastın", "Hovarda", "Karlar Düşer" ve "Gel Günaha Girelim" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı, son bir yılda 22 kilo verdiğini açıkladı.

Sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolünde kilo verme sürecine başlayan Emel Müftüoğlu, 85 kilodan 63 kiloya düştü. Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla dikkat çeken sanatçı, yaşadığı değişimin ayrıntılarını takipçileriyle paylaştı.

Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerden Emel Müftüoğlu, güçlü sahne performansı, sevilen şarkıları ve kendine özgü tarzıyla uzun yıllar müzik dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

64 yaşındaki sanatçının verdiği kiloların ardından ortaya çıkan yeni görünümü, hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı.

90ların yıldızı Emel Müftüoğlu eriyip bitti! Tam 22 kilo verdi

85 KİLODAN 63’E DÜŞTÜ

Yaklaşık bir yıl süren süreçte 22 kilo veren Müftüoğlu, 85 kilodan 63 kiloya düştü. Ünlü sanatçının fit görüntüsü sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

90ların yıldızı Emel Müftüoğlu eriyip bitti! Tam 22 kilo verdi

“TAMAMEN DOKTOR KONTROLÜNDE”

Geçirdiği değişim sürecini doktor kontrolünde tamamladığını belirten Müftüoğlu, kendisini tedavi eden doktoruyla çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayımladı.

Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde... O dönem tam bir sağlık harabesiydim; şekerim, kilom ve kolesterolüm tavan yapmıştı. Bir senede 85 kilodan 63 kiloya uzanan bu yolculuğu tamamen doktor kontrolünde gerçekleştirdim. Beni yeniden sağlığıma kavuşturduğu için doktoruma çok teşekkür ederim."

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