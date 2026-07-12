Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, temmuzun son haftasında yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olabileceğini işaret ederek “20 Temmuz’dan sonra sıcak hava dalgasının etkisi artacak. Ege’de, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 üzerini görebilir” dedi. Şen İstanbul’da ise salı günü yağış beklendiğini, rüzgarın etkisinin artabileceğini belirterek, dip akıntısına karşı uyardı.

Avrupa sıcaklarının yavaş yavaş hissedilmeye başlandığı Türkiye’de uyarılar peş peşe sıralanmaya devam ediyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen CNN TÜRK canlı yayınında yeni haftanın hava durumu raporunu değerlendirdi.

Hafta sonu Türkiye genelinde havanın büyük ölçüde sakin olacağını belirten Orhan Şen, İstanbul'da hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece seviyesinde seyrettiğini belirtti.

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İSTANBUL'DA SALI GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirten Şen, İstanbul'da salı günü yağış beklendiğini işaret etti. Şen "Salı günü denize girmeyi iptal etmekte fayda var” diyerek bu sistemle birlikte rüzgarın artabileceğini ve dip akıntısının yeniden oluşabileceğini ifade etti.

Kavurucu yeni dalga geliyor! Orhan Şen tarih verdi: İstanbul için çifte uyarı, önce sağanak var

TERMOMETRELER YÜKSELECEK

Sıcaklıkların önümüzdeki hafta sonuna kadar benzer seviyelerde devam edeceğini belirten Şen, İzmir'de 35-36 derece, Aydın'da 40 derece, Güneydoğu Anadolu'da ise 42-43 dereceye ulaşan sıcaklıkların görüldüğünü hatırlattı.

Kavurucu yeni dalga geliyor! Orhan Şen tarih verdi: İstanbul için çifte uyarı, önce sağanak var

20'SİNDEN SONRA YENİ DALGA

Şen “Bu ayın sonuna doğru yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye’yi etkileyecek. Henüz Avrupa’daki sıcak hava dalgası buraya gelmedi. Önümüzdeki aylarda ağustos ve eylül ayında aşırı meteorolojik olaylar meydana gelebilir. Sıcak hava dalgaları, taşkınlar. 20 Temmuz’dan sonra sıcak hava dalgasının etkisi artacak. Ege’de 40 dereceyi görebilir” dedi.

Kavurucu yeni dalga geliyor! Orhan Şen tarih verdi: İstanbul için çifte uyarı, önce sağanak var

Temmuzun son haftasına girilirken yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olabileceğini belirten Şen, özellikle batı bölgelerinde sıcaklıkların daha da artabileceğini ifade etti.

Güneş radyasyonunun özellikle öğle saatlerinde tehlikeli seviyelere ulaştığını söyleyen Şen, yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

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