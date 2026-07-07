Özellikle Avrupa’da etkisini göstermeye başlayan El Nino için yeni bir uyarı daha geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, El Nino etkisinin 6 derece olabileceğini işaret ederek “Tüm Avrupa ve ülkemizde 3 gün önceki İstanbul’daki ani su baskınlarının daha şiddetlisini göreceğiz. Sıcak dalgaları Avrupa’ya geldi bize de gelecek” diyerek uyardı. Şen, daha önce de El Nino’nun temmuz itibariyle başlayacağını belirtmişti.

2026 yılı için dünya geneline yapılan ‘El Nino’ uyarılarının ardı arkası kesilmezken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni bir uyarı daha geldi.

Daha önce bu yılın “süper El Nino yılı” olduğuna dikkat çeken Orhan Şen “El Nino daha Temmuz başında ortalamanın 1.8 C üzerine çıktı. Tahminler doğru gidiyor. Sonbaharda 6 C olur mu? Olacak gibi” dedi.

Avrupa ve Türkiye’ye çifte uyarı! Orhan Şen ‘Bize de gelecek’ diyerek açıkladı: Daha şiddetlisini göreceğiz

"DAHA ŞİDDETLİSİNİ GÖRECEĞİZ"

Şen, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda karşılaşılacak senaryoyu ise şöyle anlattı:

Tüm Avrupa ve ülkemizde 3 gün önceki İstanbul’daki ani su baskınlarının daha şiddetlisini daha çok göreceğiz. Sıcak dalgaları Avrupa’ya geldi bize de gelecek.

“TEMMUZDA BAŞLAYACAK” DEMİŞTİ

Şen, daha önce yaptığı açıklamada da “El Nino geliyor ama El Nino’nun da süperi geliyor. Ama El Nino daha başlamadı. Şu anda El Nino Temmuz ayından itibaren başlayacak ve önümüzdeki sonbaharı da içine alacak. Dolayısıyla özellikle sonbahar aylarında ve kışa doğru yaklaşan aylarda taşkınlar, aşırı yağışlar ve seller ön plana çıkacak” diyerek uyarmıştı.

Avrupa ve Türkiye’ye çifte uyarı! Orhan Şen ‘Bize de gelecek’ diyerek açıkladı: Daha şiddetlisini göreceğiz

Aşırı sıcakların 40 dereceyi aşabileceğini söyleyen Şen “İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle meteorolojik karakterli doğal afetlerde Türkiye’de artış görülecek” demişti.

Avrupa ve Türkiye’ye çifte uyarı! Orhan Şen ‘Bize de gelecek’ diyerek açıkladı: Daha şiddetlisini göreceğiz

EL NİNO NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tanımlarına göre Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının normalden fazla ısınmasıyla oluşan ve dünya genelindeki hava akımlarını değiştiren bir doğal iklim olayıdır. Genellikle 2 ile 7 yılda bir meydana gelir ve ortalama bir yıl sürer.

Avrupa ve Türkiye’ye çifte uyarı! Orhan Şen ‘Bize de gelecek’ diyerek açıkladı: Daha şiddetlisini göreceğiz

NASIL GERÇEKLEŞİR?

Normalde Ekvator boyunca esen kuvvetli rüzgarlar, yüzeydeki sıcak suları Güney Amerika'dan batıya, Asya'ya doğru taşır. El Nino döneminde bu rüzgarlar zayıflar veya yön değiştirir. Sıcak sular Güney Amerika kıyılarında birikir ve okyanus-atmosfer dengesini altüst eder. El Nino küresel hava ve iklim üzerinde etki gösterir. Şiddetli sağanak yağışlar, sel ve kasırgalara neden olurken, kimi bölgelerde de aşırı sıcaklıklara neden olur.

Avrupa ve Türkiye’ye çifte uyarı! Orhan Şen ‘Bize de gelecek’ diyerek açıkladı: Daha şiddetlisini göreceğiz

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