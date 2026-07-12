İstanbul'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla birlikte hafta sonunu Şile sahillerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 12 Temmuz 2026 Pazar günü denize girmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici yasak kararı alan Şile Kaymakamlığı, 12 Temmuz için de güncel bilgilendirmede bulundu. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı, hangi plajlarda denize girilebiliyor?

Şile Kaymakamlığı 5 Temmuz 2026 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda yüksek dalga boyu nedeniyle ilçe genelinde denize girişleri geçici olarak yasaklamıştı. O gün alınan kararda yalnızca Ayazma Plajı ile Ağva Merkez Plajı istisna tutulmuş, diğer sahillerde gün sonuna kadar denize girilmesine izin verilmemişti. Peki, hala Şile'de denize girmek yasak mı?

Şilede denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı duyurdu!

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI? 12 TEMMUZ 2026

Şile'de 12 Temmuz 2026 Pazar günü denize girilmesi tamamen yasak değil. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan son duyuruya göre ilçe genelinde kontrollü olarak hizmet veren plajlarda vatandaşlar denize girebilecek.

Kaymakamlık, can güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşların yalnızca görevli cankurtaranların bulunduğu ve güvenli yüzme alanı olarak belirlenen plajları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca işaretlenen güvenli yüzme sınırlarının dışına çıkılmaması, ani değişebilecek dalga ve akıntı riskine karşı uyarıların dikkate alınması istendi.

Şilede denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı duyurdu!

12 TEMMUZ'DA ŞİLE'DE DENİZE GİRİLEBİLECEK PLAJLAR HANGİLERİ?

Şile Kaymakamlığı'nın paylaştığı bilgilere göre ilçede toplam 17 kontrollü plaj bulunuyor. Vatandaşlar Ayazma, Kumbaba, Ağlayankaya, Uzunkum, 44 Evler, Kabakoz, Akçakese, İmrenli, Kurfallı, Ağva, Kilimli, Kızılcaköy, Sofular, Alacalı, Doğancılı, Sahilköy ve Karakiraz/Kurna plajlarında denize girebilecek.

Kaymakamlık, cankurtaran ve zabıta ekiplerinin görev yaptığı bu alanlarda kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

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