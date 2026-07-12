Siyasi çalışmalarına ara vermesinin ardından nadiren kamuoyu önüne çıkan İyi Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de düzenlenen bir düğün törenine katıldı. Nikah şahitliğini üstlenen Akşener, törende genç çifti tebrik ederek kendilerine Türk bayrağı hediye etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda ismi bir araya getiren bir düğün törenine ev sahipliği yaptı. Kentin tanınan ailelerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyona İyi Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Kocaeli İl Ticaret Şube Müdürü Sultan Kurbanoğlu ile emekli Sivil Savunma Müdürü ve AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Oktay Kurbanoğlu'nun oğlu Çağrı Kurbanoğlu, Öykü Kale ile hayatını birleştirdi. Kartepe'de bulunan bir kır bahçesinde düzenlenen törende tarafların aileleri ve yakınları hazır bulundu.

Meral Akşener düğünde ortaya çıktı! Nikah şahidi oldu, genç çifte anlamlı hediye verdi

MERAL AKŞENER DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Siyasi çalışmalarına ara vermesinin ardından kamuoyu önünde nadiren yer alan İyi Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener de düğüne katılan isimler arasında bulundu. Akşener, düğün alanında aileler ve davetliler tarafından karşılandı.

Meral Akşener düğünde ortaya çıktı! Nikah şahidi oldu, genç çifte anlamlı hediye verdi

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Genç çiftin nikah şahitliğini üstlenen Meral Akşener, kıyılan nikahın ardından Öykü ve Çağrı çiftini tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti. Akşener, tebrik konuşmasının ardından yeni evli çifte günün anısına bir Türk bayrağı takdim etti.

Meral Akşener düğünde ortaya çıktı! Nikah şahidi oldu, genç çifte anlamlı hediye verdi

Öte yandan düğüne İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ve İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin de katıldı.

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