Almanya’nın Halle kentindeki Heidebad yüzme tesisinde, güvenlik gerekçesiyle yeni bir uygulama başlatıldı. Tesis yönetimi, yeterli Almanca bilgisine sahip olmayan ziyaretçilerin içeri alınmayacağını açıkladı.

Almanya’nın Halle kentindeki Heidebad yüzme tesisinde dikkat çeken bir uygulama başladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Heidebad Genel Müdürü Mathias Nobel, yeterli seviyede Almanya bilmeyen ziyaretçilerin tesise alınmayacağını belirterek alınan kararın temel nedeninin ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

KURALLARIN HERKES TARAFINDAN ANLAŞILMASI GEREKİYOR

Nobel, yüzme alanındaki kuralların herkes tarafından anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, özellikle derin göl bölgesinde yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti. Tesiste bazı bölgelerde su derinliğinin 13 metreye kadar ulaştığını söyleyen Nobel, geçmişte kendisinin de bir çocuğu sudan kurtarmak zorunda kaldığını ifade etti. Can güvenliği için yüzücülerin uyarıları ve acil durum talimatlarını anlayabilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

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Yeni uygulama kapsamında, girişte iletişim sorunu yaşandığı tespit edilen ziyaretçiler için durum ayrı ayrı değerlendirilecek. Özellikle çocukların bulunduğu gruplarda güvenlik kurallarının anlaşılması şartı aranacak.

Karar, bazı kesimlerden eleştiri alsa da Heidebad yönetimi uygulamanın arkasında duruyor. Yönetim, yoğun günlerde zaten zorlanan personelin yükünü azaltmayı ve acil durumlarda cankurtaranların ziyaretçilerle hızlı iletişim kurabilmesini amaçladığını açıkladı. Yeni kuralın yürürlüğe girmesinden bu yana bazı ziyaretçilerin tesise alınmadığı bildirildi.

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