Katar'ın ABD'ye hediye ettiği 400 milyon dolarlık Boeing 747-8, kapsamlı tadilatların ardından Air Force One filosunda kullanılmaya hazır hale getirildi. Başkan Donald Trump, uçağın ‘daha önce kimsenin görmediği bir lüks seviyesinde olduğunu’ ve ‘uçan bir Beyaz Saray'a dönüştürüldüğünü’ söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar hükümetinin geçen yıl ABD'ye hediye ettiği Boeing 747-8 tipi lüks uçağın Air Force One filosuna dahil edildiğini açıkladı. Tahmini değeri 400 milyon dolar olan jumbo jet, ABD ordusunun yürüttüğü kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete alınmak üzere ABD’ye getirildi.

“UÇAN BİR BEYAZ SARAY’A DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Trump, Joint Base Andrews'te yaptığı açıklamada, "Bu uçak, daha önce kimsenin görmediği bir lüks seviyesinde uçan bir Beyaz Saray'a dönüştürüldü" ifadelerini kullandı. ABD Hava Kuvvetleri ise uçağın başkanlık görevlerinde kullanılmadan önce son test uçuşlarından geçirileceğini duyurdu.

Trumpın yeni gözdesi! Katar’ın 400 milyon dolarlık hediyesi görücüye çıktı: Uçan Beyaz Saray

POTANSİYEL TEHDİTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçakta güvenlik, görev iletişimi, lojistik destek ve ileri teknoloji alanlarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca önceki yapıdan kaynaklanabilecek potansiyel tehditlerin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

“DÜNYANIN EN İYİSİ, BENZERİ YOK”

Uçağın iç tasarımında sınırlı değişiklikler yapılırken, dış yüzeyi kırmızı, beyaz, mavi ve altın tonlarının kullanıldığı yeni bir boyayla kaplandı. Trump da konuşmasında, "Bu uçağın işçiliği o kadar mükemmel ki, gördüğünüzde inanamayacaksınız" dedi. Başkan, "Kullanılan ağaçların kalitesi, malzemelerin kalitesi, motorların kalitesi... Bu motorlar en iyisi, dünyanın en iyisi, benzeri yok" sözleriyle uçağı övdü.

Trumpın yeni gözdesi! Katar’ın 400 milyon dolarlık hediyesi görücüye çıktı: Uçan Beyaz Saray

KATAR’DAN GELEN LÜKS HEDİYE TARTIŞMALARA KONU OLMUŞTU

Mayıs 2025'te Katar kraliyet ailesi tarafından ABD Savunma Bakanlığı'na hediye edilen uçak, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Trump'ın bazı müttefiklerinin de aralarında bulunduğu eleştirmenler, bu denli yüksek değerli bir hediyenin çıkar çatışmasına yol açabileceğini ve anayasal sorunlar doğurabileceğini savunmuştu. Beyaz Saray ise bağışın yasal olduğunu belirterek, Trump'ın görev süresinin ardından uçağın başkanlık kütüphanesine devredileceğini açıklamıştı.

Trumpın yeni gözdesi! Katar’ın 400 milyon dolarlık hediyesi görücüye çıktı: Uçan Beyaz Saray

Katar'dan gelen lüks jetin filoya katılmasıyla birlikte Air Force One envanterinde yeni bir dönem başladı. Hava Kuvvetleri, yeni uçağın, üretim sürecinde gecikmeler yaşanan VC-25B tipi yeni nesil başkanlık uçakları teslim edilene kadar geçici olarak kullanılacağını bildirdi. Trump ise uçağın hizmete girmesini ‘onur’ olarak nitelendirerek Katar Emiri'ne teşekkür etti.

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