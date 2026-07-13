Beşiktaş'ın yeni sezondaki en dikkat çeken transferlerinden biri olan Alman kaleci Alexander Nübel'in imza sürecinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre, siyah-beyazlıların eski file bekçisi Loris Karius, vatandaşı Nübel'e Beşiktaş'a transfer olmaması yönünde olumsuz görüş bildirdi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, kaleyi Alman file bekçisi Alexander Nübel'e emanet etti. Siyah-beyazlı ekip, 2000'li yıllarda Oscar Cordoba ve Fabri dışında yabancı kalecilerden beklediği verimi alamazken, uzun yılların ardından yeniden üst düzey bir yabancı kaleci transferine imza attı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu yeni transfere engel olmaya çalıştı

KARIUS'TAN OLUMSUZ REFERANS İDDİASI

Transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia ise gündeme geldi. Fırat Günayer'in haberine göre, Alexander Nübel, Beşiktaş'tan teklif aldıktan sonra kulüp hakkında bilgi edinmek amacıyla daha önce siyah-beyazlı formayı giyen vatandaşı Loris Karius ile görüştü.

Haberde, Karius'un Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde yaşadığı maaş ödemesi sorunlarını örnek göstererek Nübel'e kulüple ilgili olumsuz görüş bildirdiği ve transfer olmaması yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu yeni transfere engel olmaya çalıştı

EDUARD GRAF DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın Alman scout şefi Eduard Graf'ın sürece dahil olduğu aktarıldı. Graf'ın, Karius'un yaşadığı problemlerin önceki yönetim dönemine ait olduğunu, kulüpte yönetimsel anlamda önemli değişiklikler yaşandığını ve benzer sıkıntıların artık söz konusu olmadığını Nübel'e anlattığı belirtildi.

Bu görüşmenin ardından Alman kalecinin ikna olduğu ve Beşiktaş'a transfer sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu yeni transfere engel olmaya çalıştı

KARIUS BEŞİKTAŞ'TA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAMIŞTI

Loris Karius, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Liverpool'dan kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Alman kaleci, performansıyla beklentilerin gerisinde kalırken, yaşadığı hatalar nedeniyle taraftarın yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Karius, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiliz ekibi Liverpool'a geri dönmüştü.

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