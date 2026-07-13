Almanya'da geliştirilen izleme önleyici akıllı kıyafetler, yapay zekalı güvenlik kameralarının aklını karıştırarak cinsiyet ve kimlik tespitini imkansız hale getiriyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte kamusal alanlarda yapay zeka destekli akıllı güvenlik kameralarının kullanımı hızla artarken, Almanya’da sıra dışı bir girişim ortaya çıktı.

Leipzig merkezli "Urban Privacy" adlı bir girişim, akıllı kameraların insanları izlemesini engelleyen, cinsiyetinizi tahmin etmesini zorlaştıran ve telefonunuzun sinyalini tamamen kesen izleme önleyici akıllı kıyafetler tasarladı.

Biyometrik veri gözetimine meydan okuyan koleksiyon, dijital çağda mahremiyetini korumak isteyenlerin yeni zırhı olmaya aday.

Telefon sinyalini tamamen kesen ve kameraların aklını karıştıran özel kıyafetler tasarlandı! Fotoğrafınız çekildiğinde uyarı linki geliyor

KAMERALARIN AKLINI KARIŞTIRAN "YÜZLÜ" CEKETLER

Tasarımcı Nicole Scheller ve Daniel Preub tarafından geliştirilen izleme önleyici ceketler, giyen kişiyi fiziksel olarak görünmez kılmasa da yapay zeka yazılımları için tam bir kabusa dönüştürüyor. Ceketlerin üzerinde, akıllı kameraları yanıltarak insan yüzü hissi uyandıran özel desenler yer alıyor. Kameranın odak noktasını dağıtan desenlerin yanı sıra, kıyafetlerin asimetrik ve oldukça bol kesimli yapısı, yapay zekanın çekilen kişinin cinsiyetini ve vücut hatlarını analiz etmesini imkansız hale getiriyor.

Telefon sinyalini tamamen kesen ve kameraların aklını karıştıran özel kıyafetler tasarlandı! Fotoğrafınız çekildiğinde uyarı linki geliyor

FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNİ ENGELLEYEN QR KODLU ATKILAR

Girişimin en çok dikkat çeken ürünlerinden biri de meraklı gözleri ve istenmeyen fotoğrafları engelleyen QR kodlu fularlar oldu.

Sokakta biri sizin izniniz olmadan fotoğrafınızı çekmeye çalıştığında, akıllı telefon ekranında doğrudan bir uyarı linki beliriyor. Girişimin en çok satan ürünü ise akıllı telefonları hücresel ağdan ve GPS uydularından tamamen koparan, cihazın dijital ayak izini sıfırlayan özel korumalı telefon kılıfları.

Telefon sinyalini tamamen kesen ve kameraların aklını karıştıran özel kıyafetler tasarlandı! Fotoğrafınız çekildiğinde uyarı linki geliyor

"MAHREMİYET KAYGISINA SON"

Tasarımcı Nicole Scheller, günümüzde dijital verilerin yeni bir yer altı kaynağı gibi amansızca toplandığını belirterek, akıllı gözlük satan sosyal medya devlerine işaret etti. "Asıl sorun, kameraların topladığı verilerin nereye gittiğini bilmememiz" diyen Scheller, "Urban Privacy" konseptinin modayı sadece bir giyim tarzı olmaktan çıkarıp kimliği ve kişisel verileri koruyan bir savunma mekanizmasına dönüştüreceğini ifade etti.

Telefon sinyalini tamamen kesen ve kameraların aklını karıştıran özel kıyafetler tasarlandı! Fotoğrafınız çekildiğinde uyarı linki geliyor

POLİS VE SİVİL TOPLUM KARŞI KARŞIYA: İSTASYONLARDA AKILLI KAMERA DÖNEMİ

Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın tren istasyonlarını biyometrik yüz tanıma yapabilen akıllı kameralarla donatma planı, sivil toplum örgütleri ile polisi karşı karşıya getirdi.

AlgorithmWatch gibi sivil toplum kuruluşları, akıllı kameraların kamusal alandaki anonimliği tamamen bitireceğini öne sürerek yeni Alman projesine tepki göstermişti. Buna karşılık Alman Polis Sendikası personel yetersizliği ve artan suç oranları karşısında yapay zeka desteğinin suçluları ve terör şüphelilerini hızlıca yakalamak için şart olduğunu yineledi.

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