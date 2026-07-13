Yatmadan önce bir tane yemek yetiyor! Uzmanı 'doğal uyku hapı' dediği meyveyi açıkladı
"Uyku Doktoru" olarak tanınan Uzman Dr. Michael Breus, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda, daha kaliteli bir uyku için yatmadan önce tercih edilebilecek besinleri sıraladı. Breus, halk arasında sabah tüketilmesi gerektiği düşünülen muzun, gece saatlerinde de fayda sağlayabileceğini belirterek, bu meyveyi "doğanın uyku hapı" olarak nitelendirdi.
- Muz, magnezyum açısından zenginliği nedeniyle doğanın uyku hapı olarak adlandırılır.
- Magnezyum, melatonin üretimini destekleyebilir ve stres hormonu kortizol seviyelerini azaltabilir.
- Kivi, serotonin üretimini destekleyerek rahatlamaya katkı sağlayabilir.
- Ananas melatonin içerir.
- Yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin besinler de uyku süreci için önemlidir.
- Uzmanlar, tek bir besinin uyku sorunlarını çözmeyeceğini, dengeli beslenme ve düzenli uyku alışkanlıklarının temel olduğunu vurgulamaktadır.
Uyku uzmanı Dr. Michael Breus, sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamada, muzun yüksek magnezyum içeriği sayesinde gevşemeyi ve doğal uyku döngüsünü destekleyebileceğini söyledi. Breus, "Muz, magnezyum açısından zengindir ve bu nedenle doğanın uyku hapı olarak adlandırılır." ifadelerini kullandı.
SEROTONİN ÜRETİMİNİ DESTEKLİYOR
Paylaşımında diğer besinlere de değinen Breus, kivinin serotonin üretimini destekleyerek rahatlamaya katkı sağlayabileceğini, ananasın ise melatonin içerdiğini belirtti. Ayrıca yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin besinlerin de uyku süreci için önemli olduğunu ifade etti.
MAGNEZYUM, MELATONİN ÜRETİMİNİ DESTEKLİYOR
Bilimsel araştırmalar da magnezyumun uyku düzeninin korunmasında rol oynadığını gösteriyor. Orta boy bir muz yaklaşık 34 miligram magnezyum içerirken, bazı çalışmalar magnezyumun melatonin üretimini destekleyebileceğini ve stres hormonu kortizol seviyelerini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu çalışmaların önemli bir kısmı besinlerden alınan magnezyumdan ziyade magnezyum takviyeleri üzerine yapılmış durumda.
Dr. Michael Breus, muzun yanı sıra kivi, ananas ve yoğurt gibi besinlerin de uyku kalitesini destekleyebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar, tek bir besinin uyku sorunlarını çözmeyeceğini, dengeli beslenme, düzenli uyku alışkanlıkları ve gerekirse sağlık profesyoneli desteğinin kaliteli uyku için temel unsurlar olduğunu vurguluyor.