Vampir kelebek ve kahverengi kokarcanın ardından Karadeniz’de üçüncü tehlike de ortaya çıktı. Tırtıllar meyve ağaçlarına zarar verirken, sayısının son 20 günde hızla artması ise vatandaşları endişelendirdi. Tırtılların meyve ağaçlarını kemirerek çürüttüğü belirtiliyor.

Daha önce “vampir kelebek” ve “kahverengi kokarca”nın risk oluşturduğu Karadeniz’de şimdi de tırtıllar için alarm verildi. Halk arasında “Amerikan kurdu” olarak adlandırılan tırtıllar, tarım alanlarında ciddi zararlara yol açıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyünde tırtılların meyve ağaçları, fındık, kivi ve çay bahçelerine verdiği zarar yöre halkını endişelendirmeye başladı.

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SON 20-25 GÜNDE ÇOĞALDI

Elma, armut, ıhlamur, karayemiş, fındık ve kivi başta olmak üzere çay bahçelerinde de görülmeye başlayan tırtılların son 20-25 günde hızla çoğaldığını belirtildi.

Son 20 günde çoğaldı! Kemirerek çürütüyor, Karadeniz’de 3’üncü tehlike alarmı, çiftçiler endişeli

“POŞETLEYEREK ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTIM”

Köy sakinlerinden Şeref Altay, "Nasıl yayıldığını ve nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Yaklaşık 20-25 gündür hızla çoğalmaya başladı. İlk gördüğümde kuruyan dalları ve yaprakları kestim, poşetleyerek önlem almaya çalıştım. Daha sonra önünü alamayacağımız şekilde yayıldığını gördüm" dedi.

Son 20 günde çoğaldı! Kemirerek çürütüyor, Karadeniz’de 3’üncü tehlike alarmı, çiftçiler endişeli

“ÇAYA DA YAYILMAYA BAŞLADI”

Altay, "Fındığa zarar verdi, çaya da yayılmaya başladı. Bölgede birçok aile geçimini çaydan sağlıyor. Çay bahçelerinde daha fazla yayılması üretici açısından ciddi sorun oluşturabilir" diye konuştu.

Son 20 günde çoğaldı! Kemirerek çürütüyor, Karadeniz’de 3’üncü tehlike alarmı, çiftçiler endişeli

“MEYVELERİMİZ TEHLİKE ALTINDA”

Kivi ve çay üreticisi Kasım Şişmanlar ise şöyle konuştu:

Kivi ve çayımızın yanında bütün meyvelerimiz şu anda tehlike altında. Her geçen gün daha fazla yayılıyor. Biz çay, kivi ve fındıkla geçiniyoruz. Zararlı bu ürünlerde de görülmeye başladı.

Şişmanlar, "Bu yıl yeni görülmeye başladı ancak önüne geçilemezse gelecek yıllarda daha büyük sorunlar yaşanabilir. Özellikle kiviyi sağlıklı şekilde toplayıp toplayamayacağımızı bilmiyoruz. İlgili kurumlardan bölgede inceleme yapmasını ve çözüm geliştirmesini bekliyoruz" dedi.

Son 20 günde çoğaldı! Kemirerek çürütüyor, Karadeniz’de 3’üncü tehlike alarmı, çiftçiler endişeli

“KEMİREREK ÇÜRÜTTÜ"

Köy sakinlerinden Recep Döne ise bazı meyvelerin zararlı tarafından kemirilerek çürüdüğünü öne sürdü:

Karayemiş, yapraklarını yaz-kış dökmeyen dayanıklı bir ağaçtır. Buna rağmen yapraklarının kuruduğunu gördük. Karayemiş yaprağının tadı acıdır. Çay yaprağı da benzer şekilde acıdır. Bu nedenle zararlının çay bitkisinde de yayılmasından endişe ediyoruz.

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