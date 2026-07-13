Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) bir avukata “izinsiz SMS" atan firmaya 1 milyon lira idari para cezası kesti. KVKK, veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Konuyu KVKK’ya taşıyan Avukat Ahmet Şahin “Kişisel veriler bizim dijital kimliğimiz, bu bizim için bir tehlikedir. İlgili firmalar bu verilerimiz üzerinden bizlere yayın yapabiliyor, mesaj atabiliyor, reklam, tanıtım yapabiliyor” diye konuştu.

Kayseri’de bir tasarruf finansman şirketi tarafından kendisine mesaj atılan, aramalar yapılan Avukat Ahmet Şahin, soluğu Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) aldı.

Geçtiğimiz yıl, firma Şahin'in açık rızası ve bilgisi olmadan iletişim numarasına pazarlama amaçlı SMS attı. Firma bir süre sonra da sesli aramalar yaptı.

İzinsiz SMS’e 1 milyon lira ceza! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: KVKK ‘Hukuka aykırı’ dedi

FİRMAYI KVKK'YA ŞİKAYET ETTİ

Avukat Şahin, elindeki bilgi ve belgelerle "açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği" gerekçesiyle KVKK'ya şikayette bulundu.

Şirket, Şahin'in telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini belirterek, tüm verilerinin şikayet üzerine sistemden kalıcı olarak silindiğini ve SMS panellerinden engellendiğini söyledi.

KVKK kurulu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızanın veri işleme faaliyetinden önce tereddüde yer bırakmayacak şekilde alınması gerektiğini değerlendirdi.

İzinsiz SMS’e 1 milyon lira ceza! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: KVKK ‘Hukuka aykırı’ dedi

HUKUKA AYKIRI

KVKK kararında veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İzinsiz SMS’e 1 milyon lira ceza! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: KVKK ‘Hukuka aykırı’ dedi

1 MİLYON LİRA CEZA

Şahin'in haberi ve açık rızası olmadan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla cep telefonu numarasının temin edilmesini hukuka aykırı bulan kurul, finansman şirketine 1 milyon lira idari ceza uyguladı.

“BU BİZİM İÇİN BİR TEHLİKE”

Avukat Ahmet Şahin, sürece ilişkin şunları söyledi:

T.C. kimlik numaramız, telefon numaralarımız, IP adreslerimiz, ikametgah adreslerimiz, IBAN bilgilerimiz, bunların hepsi bir kişisel veridir. Bu anlamda da aslında kişisel veriler bizim bir anlamda dijital kimliğimiz oluyor. Bu durum aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın da başına böyle bir olay geldiği zaman vakit kaybetmeden Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet etmelerini tavsiye ederim. Bu aslında bizim için bir tehlikedir. Çünkü şu an ilgili firmalar bu verilerimiz üzerinden veri madenciliği dediğimiz kişisel veri toplama, kişisel veri analizi yaparak bir profil ortaya çıkarıyor. Bu da bizim tüketim alışkanlıklarımızı, sosyal yaşamdaki ya da siyasi tercihlerimizi bunların üzerinden bir karakter çıkarabiliyor ve bu karakter üzerinden bizlere yayın yapabiliyor, mesaj atabiliyor, reklam, tanıtım yapabiliyor.

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