İzinsiz pazarlama aramaları nedeniyle başlayan bir hukuk mücadelesi, Anayasa Mahkemesi'nin emsal niteliğindeki kararıyla sonuçlandı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar, kişisel verilerin korunması ve ticari iletişim sınırlarına ilişkin önemli değerlendirmeler içerirken, dijital dünyada bireylerin verileri üzerindeki haklarını da yeniden gündeme taşıdı.

Karakaş'ın yazısı şöyle:

PERDE 1: "HİZMET BURADA" AMA BİZİM RIZA NEREDE? 🤷‍♂️

Olayımızın kahramanı bir vatandaş, internetteki ilan sitesine ("www….com") iş yapmak amacıyla telefon numarasını koyuyor. Vay sen misin o numarayı oraya yazan! (…..) Sigorta şirketi bu numarayı cımbızla çekip alıyor ve vatandaşı çat diye arıyor.

Vatandaş küplere biniyor tabii: "Ben bu numarayı millet bana iş versin diye koydum, sigorta satın alayım diye değil!" diyerek soluğu Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) alıyor.

Kurum hemen devreye girip şirkete "Hop dedik! Dağdan gelip bağdakini kovamazsın. Adam numarasını iş için yazmış, sen reklam yapıyorsun" diyerek tam 100.000 TL acımasız bir ceza kesiyor!