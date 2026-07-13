Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Rize Atletik Spor Kulübü, TFF'nin 2026-2027 sezonu için belirlediği 2 milyon TL'lik katılım bedelini gerekçe göstererek ligden çekildiğini açıkladı. Karadeniz temsilcisi, kararın amatör kulüpler üzerindeki ekonomik yük nedeniyle alındığını duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Rize Atletik Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2026-2027 sezonu için belirlediği 2 milyon TL'lik katılım bedeli nedeniyle ligden çekilme kararı aldı. Karadeniz temsilcisi, yaptığı açıklamada amatör kulüpler üzerindeki ekonomik yükün sürdürülemez hale geldiğini belirterek yeni sezonda BAL'da yer almayacağını duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig

"KULÜPLERİN YAŞADIĞI GERÇEKLERDEN UZAK BİR ANLAYIŞ"

Rize Atletik Spor Kulübü'nün kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rize Atletik Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun önemli yapı taşlarından biri olan Bölgesel Amatör Lig'in mevcut şartlarını ve kulüplerimizin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik yükleri büyük bir endişeyle takip etmekteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026-2027 sezonu Bölgesel Amatör Lig katılım bedelinin 2.000.000 TL olarak belirlenmesi, zaten ciddi maddi imkânsızlıklarla mücadele eden BAL kulüplerini desteklemek yerine daha da zor bir sürecin içine sürüklemiştir.

Amatör sporun gelişmesi, kulüplerin ayakta kalması ve bölgesel futbolun güçlenmesi adına sorumluluk alması gereken bir yapının, kulüpler üzerindeki ekonomik baskıyı artırmasını kabul edilemez buluyoruz. Rize Atletik Spor Kulübü olarak; kulüplerin yaşadığı gerçeklerden uzak, sürdürülebilir olmayan bu anlayışın bir parçası olmak istemediğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Bu sebeple 2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig organizasyonuna katılmama kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bölgesel Amatör Lig

SON BİR HAFTADA LİGDEN ÇEKİLEN İKİNCİ TAKIM

Rize Atletik Spor Kulübü, son günlerde ligden çekilme kararı alan ikinci kulüp oldu. Daha önce TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu da yeni sezonda ligde yer almayacağını açıklamıştı.

Böylece son bir hafta içerisinde liglerden çekildiğini duyuran kulüp sayısı ikiye yükselirken, Türk futbolunda kulüplerin ekonomik koşulları yeniden tartışma konusu haline geldi.

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