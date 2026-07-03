Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda dijital oyun sektörü, çocukların ekran kullanımı ve yaş derecelendirme sistemleri ele alındı.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Danışma Kurulu Başkanı Tuğbek Ölek, kamuoyunda iddia edilenlerin aksine, okul saldırganının Roblox veya PUBG oynamadığını, incelenen 40 oyununun büyük kısmının basit parti oyunları olduğu, sadece birinin düşük grafikli şiddet unsuru içerdiğini açıkladı.

Ölek, benzer olayların tetiklenmesini önlemek adına medyada saldırganların kimlik bilgilerinin ve görüntülerinin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekti. Çevrim içi platformlardaki siber zorbalık ve toksisiteye de değinen Ölek, ücretsiz oyunlarda anonim hesapların kolayca yeniden açılabilmesi nedeniyle sadece yasaklamaların çözüm olmadığını belirtti.

Dijital oyunlara yakın takip! Meclis komisyonunda masaya yatırıldı

Öte yandan, Türkiye’de geliştirilen oyunların yaklaşık yüzde 99’unun yurt dışına ihraç edildiğini kaydeden Ölek, iç pazarda ise ağırlıklı olarak yabancı yapım oyunların tüketildiğini söyledi. Türkiye’de yaklaşık 31,4 milyon oyuncu bulunduğunu aktaran Ölek, oyuncuların yarısının 18 yaş altı olduğunu, 18 yaş altı erkek çocuklarda oyun oynama oranının ise yüzde 85 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

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Dünyada her yıl 100 bin yeni oyun çıktığını ve devlet eliyle tek tek denetimin imkânsız olduğunu vurgulayan Ölek, BTK iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu Türkiye’nin bu yıl veya gelecek yıl başında Avrupa’da yaygın olan PEGI yaş derecelendirme sistemine asil üye olacağını açıkladı.

Dijital oyunlara yakın takip! Meclis komisyonunda masaya yatırıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur ise ebeveynlerin çocukları sürekli denetleyemeyeceğini belirterek içerik kontrolü için geliştirilen yeni teknolojilerden bahsetti. Dünyadaki içerikleri analiz eden sistemin Türkçe versiyonu olan ‘Çocuk İçin İçerik’ web sitesini hayata geçirdiklerini ifade eden Samur, modeme bağlanan ve ebeveynlerin çocuklarının izlediği yayıncıları ya da oynadığı oyunları uzaktan kısıtlamasına olanak tanıyan özel bir cihaz geliştirdiklerini, bu tür sistemlerin devlet tarafından çok daha rahat uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

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