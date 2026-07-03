Engelli bireylerin kombi, klima, televizyon, beyaz eşya ve uzaktan kumanda gibi cihazları kullanırken yaşadığı sıkıntılar teknolojiyle giderilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, görme engellilerin başta elektronik cihazlar olmak üzere erişilebilirlikle ilgili yaşadıkları sıkıntılarla ilgili olarak, bu konunun TSE tarafından takip edilen öncelikli standardizasyon alanlarından biri olduğunu hatırlattı.

Görme engellilerin gündelik yaşamda en temel ihtiyaçları için kullandıkları beyaz eşya, klima, kombi, televizyon, uzaktan kumanda ve diğer ev içi elektronik cihazların erişebirliliği ile ilgili yaşadıkları sıkıntılar Meclis gündemine taşındı.

Elektronik cihazlarda engeller kalkacak! Engelliler 'teknolojik özgürlük' istiyor

Milletvekillerinin bu konudaki yazılı soru önergelerini cevaplayan Kacır “Görme engelli bireylerimiz de dâhil olmak üzere tüm kullanıcıların ürün ve hizmetlere erişimini destekleyen ulusal, Avrupa ve uluslararası standartlar yakinen takip edilmekte, kabul edilmekte ve güncellenmektedir” dedi.

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Kacır, bu bağlamda özellikle ev tipi elektronik ürünler, bilgi ve iletişim teknolojileri, kullanıcı ara yüzleri ve insan-makine etkileşimi alanlarında erişilebilirliğe ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Elektronik cihazlarda engeller kalkacak! Engelliler 'teknolojik özgürlük' istiyor

Teknoparklarda görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik 42 projenin tamamlandığını hatırlatan Kacır, “Halihazırda bu alanda çalışmalar yürüten 38 firma tarafından 44 proje yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

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