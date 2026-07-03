İşgalci İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının bölgesel istikrarı hedef aldığını vurgulayan Millî Savunma Bakanlığı, Tel Aviv’e “Saldırıları derhâl durdurun” çağrısı yaptı. Ankara, İsrail-Suriye sınırındaki BM Ateşkes Gözlem Misyonu’nu da görevini yapmaya davet etti.

Millî Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının yalnızca Suriye’nin toprak bütünlüğünü değil, bölgenin istikrar ve güvenliğini de hedef aldığını vurgulayarak Tel Aviv’e “Saldırıları derhal durdurun” çağrısı yaptı.

UNDOF’A “GÖREVİNİZİ YERİNE GETİRİN” ÇAĞRISI

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basını bilgilendirme toplantısını AY YILDIZ Müşterek Karargahında gerçekleştirdi. Gündemdeki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakanlık, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Bakanlık, görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan UNDOF’u (İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu) da İsrail’in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet etti.

ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleri ile yeniden gündeme gelen askeri hastaneler konusunu değerlendiren Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği direktifler doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

SAVUNMA SANAYİNDE GÜNCELLEME

Bakanlık, 5201 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan Kontrole Tâbi Malzeme Listesi’nin (KTL), Millî Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluğunda yürütülen teknik bir çalışma olduğunu belirtti. Bakanlık, söz konusu listenin; harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat, askerî patlayıcı maddeler ile bunlara ait yedek parçalar ve teknolojileri kapsadığını ifade etti. Kontrole Tâbi Malzeme Listesi’nin, savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, uluslararası kontrol mekanizmaları ve güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda rutin olarak güncellendiği kaydedildi. Söz konusu güncellemenin yeni bir uygulama veya politika değişikliği niteliği taşımadığını vurgulayan bakanlık, Kontrole Tâbi Malzeme Listesi’nin en son 2023 yılında güncellendiğini, 2026 yılı güncellemesinin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ankara'dan İsrail'e uyarı: Suriye’ye saldırıyı kes

AY YILDIZ KARARGAHI KAPILARINI AÇTI

Haftalık basını bilgilendirme toplantısı ilk kez “AY YILDIZ Müşterek Karargâhı”nda gerçekleştirildi. Karargah ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekât anlayışının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ay yıldızlı al bayraktan ilham alınarak tasarlanan yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edildi. Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla de desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacak. Böylece AY YILDIZ Karargâhı; MSB’nin kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekât kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacak.

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