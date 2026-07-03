ABD’deki Dünya Kupası maçlarının gece oynanması TV pazarını yüzde 12 küçültürken, büyük ekranlı ve yapay zekâ destekli TV satışlarındaki artış, sektöre can simidi oldu.

Türkiye 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’na erken veda ederken, millî takım gibi TV üreticileri de kupadan umduğunu bulamadı. Maçların ABD saatine denk gelmesi televizyon pazarında beklenen satışı getirmedi. Genel pazar yüzde 12 daralırken, ekranını büyütmek isteyen tüketicilerin talebiyle 75 inç ve üzeri dev ekran TV satışları yüzde 13 artarak sektöre nefes aldırdı.

TÜRKİYE'NİN ERKEN ELENMESİ DE ETKİLEDİ

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Dünya Kupası’nın adetsel bazda genel pazara beklenen katkıyı yapamadığını söyledi. Gürsoy, “Normalde turnuva etkisiyle pazarın genel olarak yüzde 5-6 büyümesini, büyük ekranların ise çok daha fazla yükselmesini bekliyorduk. Ancak maçların oynandığı ABD’de saatin gece olması ve Türkiye’nin erken elenmesi beklentileri olumsuz etkiledi. Sonuçta genel pazar yüzde 10 ila 12 civarında geriledi” dedi.

Genel pazardaki daralmaya karşın büyük inç ekranlı TV’lerin satışlarının arttığına dikkati çeken Gürsoy, şunları kaydetti: Nisan, mayıs ve haziran ayının ortasına kadar olan periyotta, 75 inç ve üzeri televizyonlar pozitif ayrıştı. Toplam pazar daralırken, 75 inç üstü segment yüzde 13 büyüyürek ciddi bir kırılma gerçekleştirdi. Bizim büyük ekranda çok kuvvetli olmamız, bu süreçte bize büyük bir avantaj sağladı. Şu an 75 inç segmentinde yüzde 56, 90 inç ve üzerinde ise yüzde 79 pazar payına sahibiz. Tüketici satın alma alışkanlıklarına da değinen Gürsoy, “Türkiye’de tüketiciler televizyon alırken yüzde 49 oranında görüntü kalitesi ve panel teknolojisine bakıyor; OLED ve Mini LED’i inceliyor. Satın alma kararlarında renk yüzde 65, ekran boyutu yüzde 36 etkili. Üçüncü sırada ise smart ve yapay zekâ özellikleri geliyor. Samsung olarak Türkiye’de OLED ve Mini LED pazarlarında yüzde 55’er paya sahibiz. Mikroskobik renk ve güçlü parlaklık sunan dünyanın ilk Micro RGB teknolojisiyle de görüntü kalitesinde yeni bir referans noktası sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yapay zekâ adaptasyonunun genç nesilde çok yüksek olduğunu belirten Gürsoy, şöyle devam etti: Tüketicilerin yüzde 44’ü, z kuşağının ise yüzde 70’i yapay zekâ ajanı (AI Agent) kullanmaya hazır. Yapay zekâ artık yüzde 63 oranında insan seviyesinde performans sunuyor. Kullanıcıların yüzde 76’si içerik beklentisi, yüzde 77’si hızlı içerik bulma ve ‘bana anlamlaştır’ talebi içinde. ‘Vision AI Companion’ teknolojimiz de buna cevap veriyor. Televizyonlarımız artık kullanıcıyla insan gibi konuşarak iletişim kuruyor, sesli cevaplar veriyor ve TV’yi gerçek bir akıllı yol arkadaşına dönüştürüyor.

Dünya Kupası umudu yarım kaldı! TV satışları saat farkına takıldı

Gürsoy, pazarın geleceğini şekillendiren asıl unsurun ise hiper hızlı şekilde hayatımıza giren yapay zekâ olduğunu söyledi. Gürsoy, “Vizyonumuz, Samsung yapay zekâ yolculuğunu tek çatı altında toplamak ve tüm cihazlarda ortak bir yapay zekâ deneyimi sunmak. Yılda 500 milyon yapay zekâlı cihaz satıyoruz. Küresel TV pazarında 20 yıldır, Türkiye’de ise 10 yıldır lideriz. Dünya genelinde sattığımız 830 milyon televizyonu yan yana koyduğunuzda dünyanın çevresini 24 tur atıyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YENİ TV SERİSİ

Samsung Electronics, 2026 ürün ailesini Türkiye’de tanıttı. Vision AI Companion teknolojisini içeren yeni seri; Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED ve Crystal UHD modelleriyle yapay zekâyı deneyimin merkezine taşıyor. Yeni One UI Tizen platformuyla desteklenen seri, 7 yıl yazılım güncelleme desteği ve Knox güvenliği sağlıyor. Samsung Ses ve Görüntü Sistemleri Pazarlama Direktörü İbrahim Akdağ; sporseverler için AI Football Mode, oyuncular için ise 165 Hz yenileme hızı sunduklarını belirtti. Lansmanda ayrıca amiral gemisi HW-Q990H soundbar modeli ile ünlü tasarımcı Erwan Bouroullec imzalı, estetik "Music Studio 5" ve "Music Studio 7" Wi-Fi hoparlörler de tanıtıldı.

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