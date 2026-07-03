CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’daki NATO zirvesi için “Dış politika anlayışımızın merkezinde millî çıkarlar var. Biz NATO’nun üyesiyiz ama kimsenin taşeronu değiliz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE STRATEJİK BİR TAŞERON OLMAYACAKTIR”

NATO Zirvesi'nin Türkiye'de gerçekleşmesinin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin “ileri karakol” veya “stratejik taşeron” olmayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Türkiye, hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Hiçbir gücün ileri karakolu olmayacaktır. Hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacaktır. Türkiye, kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir. Çünkü bizim dış politika anlayışımızın merkezinde ideolojiler değil, milli çıkarlar vardır. Hamasi söylemler değil, devlet aklı vardır” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: NATO’nun üyesiyiz ileri karakolu değiliz

“TÜRKİYE MASAYA BAĞIMSIZLIK ANLAYIŞINDAN ALDIĞI GÜÇLE OTURUR”

CHP olarak dış politikanın merkezine ideolojileri değil, ulusal çıkarları ve devlet aklını koyduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil; kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve Cumhuriyet’in bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturur. CHP olarak bizim bakışımız açıktır: Türkiye NATO üyesidir; fakat NATO’nun ileri karakolu değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin parçasıdır; fakat Avrupa’nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür; fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye Rusya’yla da Çin’le de konuşur; fakat hiçbir gücün yörüngesine girmez” diye konuştu.

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“TÜRKİYE’NİN GÖREVİ İSTİKRARIN TAŞIYICISI OLMAKTIR”

Türkiye’nin sıradan bir coğrafyada olmadığını ve yalnızca bölgesel bir güç olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bir “stratejik merkez ülke” olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil; denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesini de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele, Türkiye’nin yenidünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: NATO’nun üyesiyiz ileri karakolu değiliz

TOPLANTI SALONUNUN ARKA PLANI DEĞİŞTİ

CHP Genel Merkezi'nin ikinci katındaki basın toplantı salonundaki arka plan tasarımı değiştirildi. Yerel seçimlerden sonra arka plana yazılan "Türkiye'nin Birinci Partisi" ibaresinin kaldırıldığı ve mavi renk zemin kullanıldığı görüldü.

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