Samsung yakın dönemde tanıtılan iki A modelinden biri olan Galaxy A37 Türkiye’de satışa çıktı. İşte 120Hz ekran yenileme hızı ve 8 GB RAM’e sahip olan modelin tüm özellikleri…

Teknoloji devi Samsung, merakla beklenen orta segment yeni akıllı telefonu Galaxy A37'yi geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Amiral gemisi modelleri aratmayan ekran özellikleri ve uzun ömürlü yazılım desteğiyle dikkat çeken model Türkiye’de 27.499 TL’den satışa sunuldu.

Galaxy A37, Samsung’un son dönemde benimsediği sade ve modern tasarım dilini sürdürüyor. Cihazın arka panelinde, gövdeyle bütünleşik görünen dikey üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

Galaxy A37, hem donanım hem de ekran tarafında sınıfının sınırlarını zorluyor.

6.6 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızı sunan Full HD+ Super AMOLED panel. Ekran altı parmak izi okuyucu ve yüksek parlaklık moduna sahip.

Performans tarafında ise gücünü 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen, verimlilik odaklı yeni nesil bir yonga setinden alıyor.

50 MP ana kamera (OIS destekli), 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro lens. Ön tarafta ise 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

5.000 mAh kapasiteli batarya, 25W hızlı şarj desteği ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

6 YIL GÜNCELLEME GARANTİSİ

Samsung’un bu modeldeki en büyük sürprizi yazılım tarafında oldu. Şirket, Galaxy A37 için 6 yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemesi sunacağını taahhüt etti. Bu hamle, orta segment bir telefonun 2032 yılına kadar güncel kalacağı anlamına geliyor ki bu, rakipleri arasında nadir görülen bir durum.

SAMSUNG GALAXY A37'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Özellik Detay Ekran 6,7 inç Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel Yenileme Hızı 120Hz Maksimum Parlaklık 1900 nit Kameralar 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro Ön Kamera 12 MP Batarya 5.000 mAh, 45W hızlı şarj İşlemci Exynos 1480 (4 nm) RAM 6 GB/8 GB Depolama 128 GB/256 GB Dayanıklılık IP68 Yazılım Android 16, One UI 8.5

