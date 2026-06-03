ABD’de bir laboratuvarda görev yapan iki bilim insanı, Afrika’dan mpox (maymun çiçeği) virüsü içeren şişeleri ülkeye sokmaya çalışırken havalimanında yakalandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iki viroloğun da virüs üzerine kapsamlı araştırmalar yürüttüğü ve söz konusu materyalleri gerekli izinleri almadan ülkeye sokmaya çalıştıkları belirtildi.

ABD’de hükümete bağlı bir laboratuvarda görev yapan Vincent Munster ve Claude Kwe’nin Afrika’dan dönerken mpox virüsü içeren biyolojik materyalleri gerekli izin ve bildirimleri yapmadan ülkeye getirdiği öne sürüldü. Havalimanında güvenlik kontrolünden geçen virologların, konu hakkında yetkililere yalan söylemesi üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mahkeme belgelerine göre Munster ve Kwe, Ocak ayında Kongo Cumhuriyeti’nde geçirdikleri dokuz günlük araştırma ziyaretinin ardından ABD’ye geri döndü. Yetkililer tarafından yapılan kontroller sırasında Munster’ın, yanında herhangi bir biyolojik örnek bulunduğunu kesin bir dille reddettiği belirtildi.

ADB’yi karıştıran olay! İki bilim insanı virüs dolu şişeleri gizlice ülkeye sokarken yakalandı

VİRÜSLÜ ŞİŞELERİ GİZLİCE ÜLKEYE GETİRMİŞLER

Ancak FBI’ın soruşturması sonucunda, iki bilim insanının etkisiz hale getirilmiş mpox virüsü içeren şişeleri beyan etmeden ve gerekli izinleri almadan ABD’ye getirdiği tespit edildi. CNN’in haberine göre yetkililer, biyolojik materyallerin gizlice ülkeye sokulmasının kamu güvenini tehlikeye atabilecek ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı.

ADB’yi karıştıran olay! İki bilim insanı virüs dolu şişeleri gizlice ülkeye sokarken yakalandı

İKİ İSİM DE VİRÜS ÜZERİNE KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR YÜRÜTÜYORMUŞ

Yetkililer, Munster ve Kwe’nin laboratuvarlarına bu materyalleri hangi amaçla getirmek istediğine ilişkin mahkeme dosyalarında herhangi bir açıklama bulunmadığını kaydetti. Ancak her iki ismin de mpox üzerine kapsamlı araştırmalar yürütmüş deneyimli virologlar olduğu ifade edildi. FBI ayrıca Munster’ın gümrük görevlilerine gerekli belgelerin bilgisayarında bulunduğunu söylediğini, ancak bu beyanın gerçeği yansıtmadığını değerlendirdi.

ADB’yi karıştıran olay! İki bilim insanı virüs dolu şişeleri gizlice ülkeye sokarken yakalandı

Munster ve Kwe’nin Çarşamba günü Montana’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.

MPOX HASTALIĞI NEDİR, NASIL BULAŞIYOR?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre mpox hastalığı genellikle döküntü ve ateş belirtileriyle ortaya çıkıyor. Çoğu hasta tamamen iyileşse de virüs bazı vakalarda ağır seyredebiliyor. Daha önce “maymun çiçeği” olarak bilinen hastalık, 2022 yılında cinsel yolla bulaşabildiğinin doğrulanmasının ardından dünya genelinde birçok ülkede salgınlara neden olmuştu.

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